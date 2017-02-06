Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu'ndan flaÅŸ iÅŸsizlik aÃ§Ä±klamasÄ± 1.5 milyon yeni istihdam saÄŸlanacak

Bakanlar Kurulu'na sunulan yeni istihdam paketine gÃ¶re, Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, "Ciddi maliyet boyutu var ama istihdamÄ± artÄ±rÄ±yorsak gÃ¶ze alÄ±nÄ±r" dedi.

Yeni istihdam paketinin ana çerçevesi Bakanlar Kurulu'na sunuluyor. BakanlÄ±k ekiplerinin, bizzat Bakan MüezzinoÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bu çalÄ±ÅŸma önemli bir birikim oluÅŸturdu. Yeni paket bu birikimin, elde edilen saha bilgilerinin, taleplerinin üzerine kuruldu. Bakan MüezzinoÄŸlu, yeni çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nda ÅŸöyle konuÅŸtu: "Ä°lk defa iÅŸe girecek ve dezavantajlÄ± dediÄŸimiz gruplarÄ±n, 15- 25 yaÅŸ arasÄ± kitle için, asgari ücretin yarÄ±sÄ±nÄ± 1 yÄ±l boyunca devlet olarak biz veriyoruz diyoruz. Bir sonraki yÄ±l yüzde 25'ini üstleniyoruz. Bu gruplar için engellilerimizi, kadÄ±nlarÄ±mÄ±zÄ± ve bir de eski hükümlülerimizi de dezavantajlÄ± olarak görüp, daha fazla destek vererek, daha fazla istihdamda tutmayÄ± hedefliyoruz."

252 NOKTADA Ä°Åž ARAYANLARLA Ä°ÅžÇÄ° ARAYAN BULUÅžTURULACAK

Ä°ÅŸgücü arzÄ±yla talebinin buluÅŸturulmasÄ± gerekir. Türkiye'de öteden beri sorundur. 3.6 milyon iÅŸsiz var ancak çalÄ±ÅŸtÄ±racak kimse bulamayan iÅŸ yerleri de var. GeçtiÄŸimiz günlerde gazetelere haber oldu. Ä°ÅŸsizliÄŸin yoÄŸun olduÄŸu Siirt'te 200 iÅŸçi arayan fabrikaya bir yÄ±lda bir tane baÅŸvuru bile yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ± iÅŸletmecisi Celal Kenan Ulag. ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, bu konuda da önemli bir adÄ±m attÄ±. 252 noktada iÅŸ arayanlarla iÅŸçi arayanlarÄ± buluÅŸturacak bir çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±. Bakan MüezzinoÄŸlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi'yle (TOBB) yaklaÅŸÄ±k 15- 20 gün önce bir protokol imzaladÄ±k. Türkiye'de 252 noktada iÅŸ arayan kardeÅŸlerimizle, iÅŸçi arayan iÅŸverenlerimizi daha rahat buluÅŸturabilecek nokta sayÄ±larÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rdÄ±k. Bir de yaklaÅŸÄ±k 1 milyon iÅŸsizimize farklÄ± destekler vereceÄŸiz. Bu iÅŸ baÅŸÄ± eÄŸitimler, giriÅŸimcilik destekleri, meslek edindirme kurslarÄ± gibi boyutlar var" dedi.

YILSONU Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°K ORANI HEDEFÄ°: YÜZDE 10 CÄ°VARI

TÜÄ°K'in yüzde 11.8 olarak açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± rakamlar 'ekim dönemi' rakamlarÄ±. Bu da rakamÄ±n üç ay öncesini ifade ettiÄŸi anlamÄ±na geliyor. Genel ekonomik gidiÅŸat dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda bu rakamÄ±n daha da yükselme ihtimali var mÄ±? YatÄ±rÄ±m ve istihdam teÅŸviklerinin etkisiyle hedeflenen rakam nedir? MüezzinoÄŸlu, bu sorumuza ÅŸu cevabÄ± verdi: "Ä°ÅŸsizlik oranÄ± 11.8 ama bu 3 ay öncesinin rakamlarÄ±. AralÄ±k ayÄ± rakamlarÄ± da bunu biraz yukarÄ± taÅŸÄ±yabilir ama ocak itibariyle düÅŸüÅŸü göreceÄŸiz. 2017 sonu itibariyle de 10 merkezli rakamlarÄ± hedefliyoruz."