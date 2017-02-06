KurtulmuÅŸ aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte AK Partinin referandum sloganÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, AK Parti'nin referandum iÃ§in kampanya sloganÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Bakanlar Kurulu sonrasÄ± düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gündeme dair deÄŸerlendirmelerde bulundu. Referandum sürecine iliÅŸkin KurtulmuÅŸ, "EÄŸer bugün Türkiye bir Suriye bir Irak olmadÄ±ysa bunun en baÅŸlÄ± sebeplerinden biri Türkiye'deki sandÄ±ÄŸÄ±n ortada olmasÄ±dÄ±r. Bu referandum sandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortada olmasÄ± bile, Türkiye demokrasisinin gücünü gösterir. Bu süreçte kimisi evet diyecek kimisi hayÄ±r diyecek. herkes bu süreç içerisinde istediÄŸini ortaya koyacak. Bu bir parti seçimi deÄŸildir.Burada kimse demokratik bir yarÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±ndan endiÅŸe etmesin. Sonucunda millet ne derse baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n gözümüzün üstünedir." ifadelerini kullandÄ±.

KurtulmuÅŸ Ak Parti'nin referandum kampanyasÄ±nda kullanacaÄŸÄ± sloganÄ± da ilk kez bu toplantÄ±da açÄ±kladÄ±. KurtulmuÅŸ, "Biz pozitif bir kampanya yürütüyoruz.Kampanya sloganÄ±mÄ±z 'Yeni Türkiye için evet.', 'Güçlü bir Türkiye için evet' Biz kampanya boyunca eveti anlatacaÄŸÄ±z ve halkÄ±mÄ±zÄ±n büyük bir çoÄŸunluÄŸunun evete destek vereceÄŸini görüyoruz." dedi.