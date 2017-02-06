Ana Sayfa | SÄ°YASET 06/02/2017 18:30

MHP'de deprem 8 kiÅŸi istifa etti

mhp

MHP Safranbolu Ä°lÃ§e YÃ¶netiminde 8 kiÅŸi gÃ¶revinden istifa etti

MHP Safranbolu Ä°lçe Yönetiminde bulunan Hüseyin AkÄ±ntürk, Emin YÄ±ldÄ±z, Haydar Kara, Selma Çetin, Recep Nuri Åžentürk, Osman Zeren, Ali Galip Ünüvar, Alaattin Aksoy, ilçe yönetimindeki görevlerinden istifa ettiklerini açÄ±kladÄ±.Ä°stifa eden MHP Safranbolu Ä°lçe Yönetimi, istifa gerekçelerini, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafÄ±ndan izlenen genel politikalarÄ± tasvip etmediÄŸimizden dolayÄ± yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ettik” diyerek açÄ±kladÄ±.

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