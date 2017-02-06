CHP'li BÃ¶ke TÃ¼rkiye ekonomisi ekonomik saray darbesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ± dedi

CHP'li Selin Sayek BÃ¶ke Bakanlar Kurulu kararÄ± ile bazÄ± ÅŸirket hisselerinin TÃ¼rkiye VarlÄ±k Fonuna aktarÄ±lmasÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, Bakanlar Kurulunca, bazÄ± ÅŸirket hisselerinin Türkiye VarlÄ±k Fonuna aktarÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Yiye yiye, sata sata beÅŸ kuruÅŸ bÄ±rakmayÄ±p, en sonunda evi ipotek ettirip, hanÄ±mÄ±n bileziklerini bozduranÄ±n baÅŸÄ±na ne gelirse bugün Türkiye'nin altÄ±n bileziklerini bozduranlar, Türkiye'nin baÅŸÄ±na aynÄ± derdi sarmaktalar." dedi.

Böke, Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin, bir ekonomik saray darbesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve sarsÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" savunarak, Türkiye'nin on yÄ±llar boyunca milyonlarÄ±n ortak katkÄ±sÄ±yla ve alÄ±n teriyle var ettiÄŸi kamu kurumlarÄ±nÄ±n, bir kararla altüst edildiÄŸini ileri sürdü.

"Dün, Ziraat BankasÄ±, Türkiye Petrolleri, PTT, BOTAÅž, Borsa Ä°stanbul, Türksat, Türk Telekom'un Hazine hisseleri, ETÄ° Maden, Çaykur adÄ± VarlÄ±k Fonu olan, kendisi bir saray ipotek fonu olan paralel hazineye aktarÄ±lmÄ±ÅŸ oldu." ifadesini kullanan Böke, zaten zor durumda olan Türkiye ekonomisinin bir felakete sürüklendiÄŸini iddia etti.

Bir fonun varlÄ±k fonu olabilmesi için bir varlÄ±ÄŸa dayanmasÄ± gerektiÄŸini, Türkiye'nin ise petrolünün, emtiyasÄ±nÄ±n, yüksek gelirinin ve tasarrufunun bulunmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken Böke, "DolayÄ±sÄ±yla Türkiye'de bir varlÄ±k fonu oluÅŸturulabilecek bir varlÄ±k yok. Türkiye borçlu." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Böke, ÅŸu görüÅŸleri dile getirdi:

"Bu koÅŸullarda kurulan bir fon ancak ÅŸunu yapabilir: Kamu kurumlarÄ±nÄ± kendine alÄ±r, ipotek eder, teminat gösterir ve bu ipotek ettiÄŸi kamu kurumlarÄ± üzerinden borçlanÄ±r. Yani kurulan fon, bir kaynaÄŸÄ±, yatÄ±rÄ±ma dönüÅŸtürme fonu deÄŸildir. Kurulan fon, kendi üzerine aldÄ±ÄŸÄ± kamu kaynaklarÄ±nÄ± ipotek ederek, yani bizim geleceÄŸimizi ipotek ederek, yeniden borçlanma mekanizmasÄ±dÄ±r. Bu bir borçlanma fonudur, bir varlÄ±k fonu deÄŸildir. Daha da acÄ±sÄ± ülkenin kurumlarÄ±nÄ±, devletini, 80 milyonun ortak kaynaÄŸÄ±nÄ± ipotek ettirir ve ne için kullanacaÄŸÄ±nÄ± dahi söylemez. Bir yeniden bir borçlanma mekanizmasÄ± kurar. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Babadan kalma evi ipotek ettirip hayali yatÄ±rÄ±mlarla batÄ±ran bir evlat gibi Cumhuriyetin emek emek, yÄ±llarca, herkesi dahil ederek inÅŸa etmiÅŸ olduÄŸu, halkÄ±n mallarÄ±nÄ± ipotek edip yandaÅŸlara, batÄ±k projelere ve geleceÄŸi olmayan yerlere harcayÄ±p kaynaÄŸÄ± tüketmek demek. KÄ±sacasÄ± adÄ±na VarlÄ±k Fonu denen bu ÅŸey, esasÄ±nda kanunla kurulmuÅŸ bir aile ÅŸirketi. BaÅŸÄ±na getirilmiÅŸ olan yönetimden bu aile ÅŸirketinin, bir saray ÅŸirketi olduÄŸunu da çok açÄ±k bir biçimde görüyoruz. HalkÄ±n malÄ±, ülkenin geliri bütçeden çÄ±kartÄ±lÄ±yor ve sarayÄ±n ÅŸirketine devrediliyor. Yiye yiye, sata sata beÅŸ kuruÅŸ bÄ±rakmayÄ±p, en sonunda evi ipotek ettirip, hanÄ±mÄ±n bileziklerini bozduranÄ±n baÅŸÄ±na ne gelirse bugün Türkiye'nin altÄ±n bileziklerini bozduranlar, Türkiye'nin baÅŸÄ±na aynÄ± derdi sarmaktalar. BaÅŸÄ±mÄ±za ne geleceÄŸini çok iyi biliyoruz."

Fona devredilen kurumlarÄ±n 2016 yÄ±lÄ±nda Türkiye bütçesine yaptÄ±ÄŸÄ± katkÄ±nÄ±n 5 milyar lira olduÄŸunu anÄ±msatan Böke, "Bugün bütçeden eksilen bu 5 milyar liranÄ±n yerine yeni vergi mi koyacaksÄ±nÄ±z, cezalarÄ±, harçlarÄ± mÄ± artÄ±racaksÄ±nÄ±z, otoyollara yine zam mÄ± yapacaksÄ±nÄ±z? SaÄŸlÄ±k katkÄ± paylarÄ±nÄ± yine artÄ±racak mÄ±sÄ±nÄ±z? EÄŸer vergiyi arttÄ±rmayacaksanÄ±z, yeni zamlarla yeni gelir kapÄ±larÄ± açmayacaksanÄ±z, o zaman bütçeyi açÄ±ÄŸa ve ekonomiyi bir çöküÅŸe mi sürükleyeceksiniz?" sorularÄ±nÄ± yöneltti.

Türkiye VarlÄ±k Fonunun denetimine de deÄŸinen Böke, "Bu fon sadece SayÄ±ÅŸtay denetiminden muaf deÄŸil. Bu fon, kamu ihalesinden de muaf, sermaye piyasalarÄ±nÄ±n kontrolünden de muaf, devlet memurlarÄ± mevzuatÄ±na da tabi deÄŸil. Bu fon tamamen keyfi yönetilecek bir fon. Yönetimin baÅŸÄ±na da sarayÄ±n danÄ±ÅŸmanÄ± getirilmiÅŸ." diye konuÅŸtu.

"VatandaÅŸÄ±n cebinden elinizi çekin"

Bu fona Savunma Sanayi Destekleme Fonu'ndan da 3 milyar lira aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Böke, "Bugün sÄ±nÄ±r ötesinde canÄ± pahasÄ±na bizlerin güvenliÄŸini saÄŸlamak, bu ülkeyi savunmak için can derdinde olan Mehmetçiklerimiz var. Savunma sanayisinin bir parçasÄ± olan Mehmetçiklerimiz var. OnlarÄ± daha iyi korumak için 3 milyar lirayÄ± kullanmak yerine, savunma sanayisinden bu 3 milyar lirayÄ± alÄ±p adÄ± VarlÄ±k Fonu olan bu ipotek fonuna aktaranlar, sadece mali bir ipotek koymuyor, bugün çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n canÄ±na da açÄ±k bir ipotek koymuÅŸ oluyor." iddiasÄ±nda bulundu.

Bu fona ileride baÅŸka fonlarÄ±n da aktarÄ±lmasÄ± ihtimalinin olabileceÄŸini savunan Böke, "Elinizi 6,5 milyonun iÅŸsizliÄŸine son vermek için kullanÄ±lmasÄ± gereken Ä°ÅŸsizlik Fonuna sakÄ±n ha uzatmaya kalkmayÄ±n. Elinizi 6 milyon asgari ücretlinin zar zor mecburen biriktiriyor olduÄŸu BES'e sakÄ±n ha uzatmaya siz kalkÄ±ÅŸmayÄ±n. VatandaÅŸÄ±n cebinden elinizi çekin." dedi.