MHP lideri BahÃ§eli'den gÃ¼ndeme iliÅŸkin sert aÃ§Ä±klamalar

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gÃ¼ndeme dair Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"MHP KAYMAK TABAKANIN PARTÄ°SÄ° DEÄžÄ°L"

Meclis Genel Kurulu'nda 18 madeleik anayasa deÄŸiÅŸiliÄŸiyle görüÅŸmelere 9 Ocak'ta baÅŸlamÄ±ÅŸ, 21 Ocak'ta sonuçlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±k. Meclis parti grubumuza toplantÄ±larÄ±mÄ±za ara vermiÅŸtik. MHP her türlü engelleme ve karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen milletine hizmet etmenin gururuyla yoluna devam etmektedir. Ä°radesizler azgÄ±nca faaliyettedir. Milletten kaçanlarÄ±n karanlÄ±k emelleri faaldir. Bu çevreler hoplasalar da zÄ±plasalar da Türk milletinin egemenlik haklarÄ±na ambargo koyamayacaklardÄ±r. Millet son karar mercidir. Millet hükmün sahibidir. Milliyetçi Hareket lobilerin, kulislerin, kaymak tabakalarÄ±n partisi deÄŸil. Bizim yönümüz Hakka, yüzümüz halka dönüktür.

"48 YILDIR ÅžEYTAN TAÅžLADIK"

AramÄ±za karamsarlÄ±k sokmaya çalÄ±ÅŸan mihraklar dün olduÄŸu gibi bugün de vardÄ±r. Bu nedenle 48 yÄ±ldÄ±r ÅŸeytan taÅŸladÄ±k, 48 yÄ±ldÄ±r melaneti kovaladÄ±k. Ä°çimizden devÅŸirlenler, dÄ±ÅŸarÄ±dan toplananlar bu kutlu çatÄ±yÄ± devirmek için durmadan çalÄ±ÅŸtÄ±. Türk'e kefen biçen kokuÅŸmuÅŸlar devamlÄ± kör bir arayÄ±ÅŸ içinde oldular, kirli bir fÄ±rsat kolladÄ±lar. MHP düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± diri tuttular. Göremedikleri bir gerçek vardÄ± ki, MHP Türk tarihinin canlÄ±, coÅŸkulu ve cesaret dolu simgesidir.

"ÜLKÜLERÄ°MÄ°ZÄ°N OMURGASI 48 YILDIR DARBE YEMEMÄ°ÅžTÄ°R"

Siyasetimizin ilkeleri 48 yÄ±ldÄ±r deÄŸiÅŸmemiÅŸtir. Ülkülerimizin omurgasÄ± 48 yÄ±ldÄ±r darbe yememiÅŸtir. GeçmiÅŸimizden koptuÄŸumuzu utanmadan söyleyenler, kendilerinin nerede kimlerle durduÄŸunu itiraf etmeliler. Edecek yüzleri yoksa ya önümüzden çekilecekler, ya da üzerlerine basÄ±p geçmemizden ÅŸikayet etmeyecekler. Tozumuzda oynayanlar, bizlere yetiÅŸip önümüzü kesmek isteyenler her zaman olduÄŸu gibi kaybetmeye mahkumdur. Bizim siyaseten ilerleriyiÅŸimizin yol haritasÄ±nda akÄ±l, ÅŸuur, denge, demokratik ve milli ahlak yer almaktadÄ±r.

"PAZARLIK, ARKA KAPI SÄ°YASETÄ°, MENFAAT BEKLENTÄ°SÄ° BÄ°ZE UZAK VE YABANCIDIR"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi kapsamÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z deÄŸerlendirme ve evet kararÄ±mÄ±zÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±k merkezinde yoÄŸunlaÅŸan yakÄ±n tehditler bütünüyle hakim ve belirleyicidir. Ülkem ve milletim sonra partim ve ben siyasetimizin özeti de budur. BaÅŸkalarÄ± gibi sorumsuz davranamayÄ±z. Tarihin yanlÄ±ÅŸ yerinde duramayÄ±z. Aldatma ve kandÄ±rmaya heves edemeyiz. Bizim kimseye diyet borcumuz yoktu, bizden alacaklÄ± da yoktur. PazarlÄ±k, arka kapÄ± siyaseti, al-ver anlaÅŸmasÄ±, siyasi menfaat beklentisi bize uzak ve yabancÄ±dÄ±r.