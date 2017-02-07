Ana Sayfa | SÄ°YASET 07/02/2017 11:02

Melih GÃ¶kÃ§ek'ten Ã‡anakkale'deki depremler hakkÄ±nda ÅŸok aÃ§Ä±klama


Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek Ã‡anakkale'deki depremler iÃ§in hÃ¼kÃ¼met karÅŸÄ±tÄ± kiÅŸilerin darbe yapmak iÃ§in dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, Çanakkale'de yaÅŸanan depremler hakkÄ±nda twitter hesabÄ±ndan ÅŸunlarÄ± yazdÄ±: "Çanakkale'de bugün ciddi bir deprem oldu. AraÅŸtÄ±rdÄ±m. Civarda sismik araÅŸtÄ±rma yapan bir gemi varmÄ±ÅŸ. Bu geminin ne araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve hangi ülkeye ait olduÄŸu acilen çözülmeli. Ben kim ne derse desin olasÄ± bir depremin suni olarak yapÄ±lacaÄŸÄ±ndan endiÅŸe taÅŸÄ±yorum. Mutlaka araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ± ve kamuoyuna açÄ±klanmalÄ±. Tesla'yÄ± öÄŸrenirseniz ne demek istediÄŸimiz çok daha iyi anlayacaksÄ±nÄ±z.

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