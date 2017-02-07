Ana Sayfa | SÄ°YASET 07/02/2017 15:14

BahÃ§eli'nin o sÃ¶zlerine Vatan Partisi'nin lideri PerinÃ§ek'ten jet yanÄ±t


Vatan Partisi lideri DoÄŸu PerinÃ§ek, MHP lideri BahÃ§eli'nin seÃ§imle ilgili sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Çin'de bulunan DoÄŸu Perinçek, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin Meclis Grup toplantÄ±sÄ±nda kendisi ve partisi ile ilgili kullandÄ±ÄŸÄ± 'Buradan söylüyorum, bu vesileyle herkese açÄ±k açÄ±k duyuruyorum; eÄŸer DoÄŸu Perinçek ve hayÄ±rcÄ± yoldaÅŸlarÄ±yla Recep Tayyip ErdoÄŸan arasÄ±nda bir tercih hakkÄ±mÄ±z olursa, kesinlikle ve istinasÄ±z SayÄ±n ErdoÄŸan'Ä± tercih edeceÄŸimizi herkes bilmeli ve kafasÄ±na sokmalÄ±dÄ±r' ifadelerine yanÄ±t verdi. DoÄŸu Perinçek cevabÄ±nda "Evet' diyenler de 'HayÄ±r' diyenler de bu topraklarÄ±n insanÄ±dÄ±r. Bir tercihten bahsetmektedir. MHP'nin Genel BaÅŸkanÄ±. ErdoÄŸan'Ä± tercih etseler DoÄŸu Perinçek'i tercih etmiÅŸ olurlar. Çünkü ErdoÄŸan'Ä±n baÅŸÄ±nda bulunduÄŸu Adalet ve KalkÄ±nma Partisi, birçok konuda Vatan Partisi'nin savunduÄŸu siyasetlere gelmiÅŸtir" dedi.

 

 

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