HDP ÅžanlÄ±urfa milletvekili Dilek Ã–calan gÃ¶zaltÄ±nda

HakkÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan HDP ÅžanlÄ±urfa milletvekili Dilek Ã–calan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Dilek Öcalan Atatürk HavalimanÄ±'nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Öcalan hakÄ±nda, ÅžanlÄ±urfa 5'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, ‘terör örgütü propagandasÄ± yapmak' suçundan yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

TWÄ°TTER'DAN PAYLAÅžTI: GÖZALTINA ALINDIM

HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Dilek Öcalan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± Twitter hesabÄ±ndan duyurdu. HDP'li Dilek Öcalan,Twitter'da "Ä°stanbul'da havalimanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m" tweetini paylaÅŸtÄ±.

DÄ°LEK ÖCALAN HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIÅžTI

ÅžanlÄ±urfa 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki davanÄ±n ikinci duruÅŸmasÄ±nda, Öcalan'Ä±n avukatlarÄ± Sevda Çelik Özbingöl, Dilara Ä°nal ve Faruk Bedlek hazÄ±r bulunmuÅŸtu .Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olmasÄ± sebebiyle yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± bulunduÄŸunu belirterek, mahkemeye davetle çaÄŸrÄ±lmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

Mahkeme heyeti, hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ±na raÄŸmen kendisine ulaÅŸÄ±lamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Öcalan hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yönelik "yakalama" kararÄ± vererek duruÅŸmayÄ± ertelemiÅŸti.