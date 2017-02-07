Ana Sayfa | SÄ°YASET 07/02/2017 17:56

HDP'li vekil Dilek Ã–calan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± iÅŸte son karar

dilek Ã¶calan

BugÃ¼n Ä°stanbul'da havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP ÅžanlÄ±urfa milletvekili Dilek Ã–calan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

HDP milletvekili Öcalan, ifade iÅŸleminin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± terörist Mehmet YÄ±lmaz'Ä±n 23 Åžubat 2016'da ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesindeki cenazesine katÄ±lan Dilek Öcalan hakkÄ±nda, konvoydaki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n "terör örgütünün cebir, ÅŸiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meÅŸru gösterecek nitelikte olduÄŸu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.ÅžanlÄ±urfa 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan ve adresinde bulunamayan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkÄ±nda "yakalama" kararÄ± çÄ±kartmÄ±ÅŸtÄ±.

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CHP Parti Meclisi toplanÄ±yor iÅŸte o tarih

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi 10 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ toplanacak

Dilek Ã–calan

HDP ÅžanlÄ±urfa milletvekili Dilek Ã–calan gÃ¶zaltÄ±nda

HakkÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak suÃ§undan yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan HDP ÅžanlÄ±urfa milletvekili Dilek Ã–calan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±


BahÃ§eli'nin o sÃ¶zlerine Vatan Partisi'nin lideri PerinÃ§ek'ten jet yanÄ±t

Vatan Partisi lideri DoÄŸu PerinÃ§ek, MHP lideri BahÃ§eli'nin seÃ§imle ilgili sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k aÃ§Ä±klama yaptÄ±.