HDP'li vekil Dilek Ã–calan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ± iÅŸte son karar

BugÃ¼n Ä°stanbul'da havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP ÅžanlÄ±urfa milletvekili Dilek Ã–calan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

HDP milletvekili Öcalan, ifade iÅŸleminin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lÄ± terörist Mehmet YÄ±lmaz'Ä±n 23 Åžubat 2016'da ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilçesindeki cenazesine katÄ±lan Dilek Öcalan hakkÄ±nda, konvoydaki davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n "terör örgütünün cebir, ÅŸiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meÅŸru gösterecek nitelikte olduÄŸu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçundan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.ÅžanlÄ±urfa 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandasÄ± yapmak" suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan ve adresinde bulunamayan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Dilek Öcalan hakkÄ±nda "yakalama" kararÄ± çÄ±kartmÄ±ÅŸtÄ±.