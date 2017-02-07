Ana Sayfa | SÄ°YASET 07/02/2017 18:00

CHP Parti Meclisi toplanÄ±yor iÅŸte o tarih

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi 10 Åžubat Cuma gÃ¼nÃ¼ toplanacak

CHP Parti Meclisi (PM), 10 Åžubat 2017 Cuma günü toplanacak.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, geçen hafta sonu il ve ilçe baÅŸkanlarÄ±nÄ± toplayan CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, cuma günü de PM üyeleriyle bir araya gelecek.Parti genel merkezinde saat 11.00'de baÅŸlayacak toplantÄ±ya, PM üyelerinin yanÄ± sÄ±ra milletvekilleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de katÄ±lacak.ToplantÄ±da, CHP'nin halk oylamasÄ±nda izleyeceÄŸi strateji belirlenecek.Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantÄ±sÄ± da yarÄ±n saat 12.00'de genel merkezde yapÄ±lacak.

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