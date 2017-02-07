CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Bu hafta kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz dedi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Meclis'te onaylandÄ±ktan sonra Ã¶nÃ¼ne gelen referandum teklifini bu hafta deÄŸerlendireceÄŸini sÃ¶yleyerek halkÄ±n "evet" oyu vermesini beklediÄŸini ifade etti.

Etiyopya CumhurbaÅŸkanÄ± Wirtu ile düzenledikleri ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ÅŸöyle konuÅŸtu: Parlamentoda uzun uzadÄ±ya yapÄ±lmÄ±ÅŸ deÄŸerlendirmeler var. Benim de cumhurbaÅŸkanÄ± olmam hasebiyle, bunun üzerinde deÄŸerlendirmeler yapmam gerekiyor.Bir de mevsim koÅŸullarÄ± itibariyle de, "nasÄ±l, ne zaman" bunun deÄŸerlendirmesini de arkadaÅŸlarla beraber yapÄ±yoruz.Sadece okuyup onay vermek veya reddetmek deÄŸil, her yönüyle deÄŸerlendirmeler yapÄ±yoruz.

"MÄ°LLETÄ°M TERÖR ÖRGÜTLERÄ°NE OLUMLU SÄ°NYAL VERMEYECEKTÄ°R"

Milletimizin birliÄŸi, vatanseverliÄŸimizin tezahürü için, güven ve istikrarla Türkiye'nin aydÄ±nlÄ±k bir geleceÄŸe yürümesi için bu iÅŸe zaten "evet" dediÄŸimi Mersin'de açÄ±kladÄ±m. ZamanlamayÄ± beklemekle ilgili bir süreçtir. Olay sadece zamanlamadÄ±r.Ben inanÄ±yorum ki milletim hiçbir zaman, Kandil'e, Ä°mralÄ±'ya, onlarla omuz omuza veren bu terör örgütlerine olumlu bir sinyal vermeyecektir. Öyle zannediyorum ki, bu hafta içinde biz de kararÄ±mÄ±zÄ± veririz.