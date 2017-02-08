CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Donald Trump ne konuÅŸtu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile telefonda görüÅŸtü.CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'a baÅŸkanlÄ±k görevinde baÅŸarÄ±lar dilediÄŸi görüÅŸmede, Türkiye ve ABD'nin her zaman birbirlerine ittifak baÄŸlarÄ±yla baÄŸlÄ±, dost ve müttefik iki ülke olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Teröre karÅŸÄ± birlikte mücadeledeki kararlÄ±lÄ±k teyit edildi.

AçÄ±klamada, iki liderin, Türkiye ve ABD olarak, terörizmin her türüne karÅŸÄ± birlikte mücadeleye devam etme konusundaki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± teyit ettiklerine dikkat çekildi.ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, ülkesinin stratejik ortaÄŸÄ± ve NATO müttefiki olan Türkiye'ye desteklerini ifade ederek, DEAÅž'a karÅŸÄ± sürdürülen mücadeleye Türkiye'nin yaptÄ±ÄŸÄ± tüm katkÄ±larÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± belirttiÄŸi kaydedildi.