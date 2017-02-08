BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan CHP'nin referandum sloganÄ±yla ilgili flaÅŸ aÃ§Ä±klama

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP'nin "hayÄ±rda hayÄ±r vardÄ±r" sloganÄ±nÄ± kullanmasÄ± Ã¼zerine eleÅŸtirilerde bulundu.

AK Parti Ana Kademe Ä°lçe BaÅŸkanlarÄ± Ä°stiÅŸare ve DeÄŸerlendirme ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, "HayÄ±rda hayÄ±r vardÄ±r" sloganÄ±nÄ± kullanan CHP'lileri, "HayatlarÄ±nda hiç hayÄ±rlÄ± bir iÅŸ yapmamÄ±ÅŸ olanlarÄ±n, benzerliÄŸi sebebiyle bu mübarek kavrama nasÄ±l sarÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± gördükçe insanÄ±n gülesi mi, aÄŸlayasÄ± mÄ± geliyor bir türlü karar veremiyorum. Milletimiz kendisi için hayÄ±rlÄ± olanÄ± bu halkoylamasÄ±nda gösterecek." sözleriyle eleÅŸtirdi.