Ana Sayfa | SÄ°YASET 08/02/2017 12:37

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu gelecek planÄ± aÃ§Ä±kladÄ± Ã¶zel kuvvetler devreye girebilir


DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rakka operasyonuyla ilgili aÃ§Ä±klamada bulunarak, "bÃ¶lgesel koalisyonuyla Ã¶zel kuvvetleri devreye sokabiliriz" dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. ÇavuÅŸoÄŸlu, ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n telefon görüÅŸmesine iliÅŸkin ''GörüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulundular. Bunlardan bir tanesi DAEÅž'le mücadeledir. DAEÅž'le mücadele ortak hedefimizdir. Bundan sonraki süreçte neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini deÄŸerlendirmiÅŸler'' dedi. ÇavuÅŸoÄŸlu ÅŸöyle devam etti: "El Bab operasyonunun bir an önce tamamlanmasÄ± gerekiyor. Son günlerde bizim askerlerimiz ve ÖSO'ya mensup askerler ciddi mesafet katetmiÅŸlerdir. Koalisyonun da havadan verdiÄŸi destek de katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bundan sonraki hedef Suriye'de Rakka operasyonudur. BaÅŸka terör örgütleriyle deÄŸil doÄŸru kiÅŸilerle yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. Biz bölgesel ülkeler ve koalisyonun içindeki ülkeler olarak özel kuvvetlerimizi devreye sokabiliriz, sokmamÄ±z gerekir."

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