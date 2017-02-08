ErdoÄŸan rejim eleÅŸtirilerine sert Ã§Ä±ktÄ± Cumhuriyet'ten geri adÄ±m atan karÅŸÄ±sÄ±nda beni bulur

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde muhtarlara hitap eden ErdoÄŸan, "Cumhuriyetten geri adÄ±m atmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar, karÅŸÄ±larÄ±nda herkesten Ã¶nce milletimizi ve ÅŸahsÄ±mÄ± bulur." dedi.

Ä°ÅŸte ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±: "Millet eÄŸer sen yürürsen arkandan yürür. EÄŸer lider taÅŸÄ±n arkasÄ±na saklanÄ±rsa millet daÄŸÄ±n arkasÄ±na saklanÄ±r. En modern silahlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na yüreÄŸinde imanÄ± ile dikilen Türk milleti o gece çok büyük bir zafer kazandÄ±.

"CUMHURÄ°YETTEN GERÄ° ADIM ATANLAR KARÅžILARINDA ÅžAHSIMI BULUR"

Millet rejim tercihini yapmÄ±ÅŸtÄ±r. ArtÄ±k böyle bir mesele yoktur. Rejim 1923'te atÄ±lan adÄ±mla yoluna devam ediyor. Cumhuriyetten geri adÄ±m atmaya çalÄ±ÅŸanlar karÅŸÄ±larÄ±nda herkesten önce milletimizi ve milletimizle birlikte ÅŸahsÄ±mÄ± bulur. Åžimdi biz yönetim sistemini tartÄ±ÅŸÄ±yor ve deÄŸiÅŸtiriyoruz. Meclis üzerine düÅŸeni yapmÄ±ÅŸtÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± olarak ben de incelememi tamamladÄ±ktan sonra mesele sizin önünüze gelecektir. ArtÄ±k söz de karar da milletimizindir.

"MECLÄ°STE YAPMADIK ÅžEY BIRAKMADILAR"

Ülkemizde bir kesim var ki gündeme gelen her konuda aynÄ± tavrÄ± gösteriyor. BunlarÄ±n memlekete ve millete faydalÄ± olacak hibir teklif, proje ortaya koyduklarÄ± vaki deÄŸil. Köprü yaparsÄ±n karÅŸÄ± çÄ±karlar, tünel yaparsÄ±n karÅŸÄ± çÄ±kar. Hastane havalimanÄ± yaparsÄ±n karÅŸÄ±lar. Hakkari'de havalimanÄ±nÄ± bombaladÄ±lar. Sadra ÅŸifa olacak, ülkeyi büyütecek hiçbir adÄ±mÄ±n yanÄ±nda bunlar yer almazlar. Tam tersine müzmin muhalifler gibi sürekli çarpÄ±tma, yalan ve iftira ile meseleleri tersyüz etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde de taktikleri aynÄ±ydÄ±. Darbelerin, sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n, krizlerin sebebi olan mevcut sistemi göklere çÄ±karÄ±yorlar. DeÄŸiÅŸikliÄŸi engellemek için mecliste yapmadÄ±k ÅŸey bÄ±rakmadÄ±lar. Tekme tokat.. her ÅŸeyi...