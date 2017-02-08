HDP milletvekili Leyla Zana hakkÄ±nda karar verildi

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Leyla Zana adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Leyla Zana gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken yanÄ±nda olan damadÄ± Fidel Balta BBC Türkçe'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Zana'nÄ±n DiyarbakÄ±r'Ä±n Silvan ilçesindeki bir köyden gelirken rutin bir araç çevirme sÄ±rasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Fidel Balta, "Seçim döneminde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmalar nedeniyle hakkÄ±nda yakalama kararÄ± olduÄŸu söylendi" dedi.

12 HDP milletvekili tutuklu

Halen eÅŸ baÅŸkanlar Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 12 HDP milletvekili tutuklu bulunuyor.

Leyla Zana, 1994 yÄ±lÄ±nda "yasadÄ±ÅŸÄ± örgüt üyeliÄŸi" suçundan yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada 15 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak daha sonra 2004 yÄ±lÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ± ve 2011 genel seçimlerinde DiyarbakÄ±r'dan baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili olarak yeniden meclise girdi.

Zana, siyasi yasaÄŸÄ±nÄ±n sona ermesinin ardÄ±ndan 2015 yÄ±lÄ±nda HDP'ye katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.