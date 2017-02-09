Bakan Bekir BozdaÄŸ referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

Bakan Bekir BozdaÄŸ, referandum tarihine dair Ã¶nemli bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, referandum tarihinin 16 Nisan olarak öngörüldüÄŸünü söyledi.
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, referandum tarihinin 16 Nisan olarak öngörüldüÄŸünü söyledi.
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, belirlenen referandum tarihini 16 Nisan olarak aÃ§Ä±kladÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, MHP lideri BahÃ§eliyi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼nde kabul edecek
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli yarÄ±n bir araya gelecek