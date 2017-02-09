Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼metin istediÄŸi referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte o tarih

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, belirlenen referandum tarihini 16 Nisan olarak aÃ§Ä±kladÄ±.

Referandum tarihi ile ilgili hükümetten önemli bir açÄ±klama geldi. Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, referandum tarihinin 16 Nisan olarak öngörüldüÄŸünü söyledi. Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±rbaÅŸlarÄ± ÅŸöyle: "CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n KHK'larla halkÄ± yöneteceÄŸi de abartÄ±lÄ± bir çarpÄ±tma. CumhurbaÅŸkanÄ±na meclisi fesetme yetkisi verilmiyor. HalkÄ±n gözüne baka baka yalan söyleniyor. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n bir tereddütü yok. Referandum tarihi 16 Nisan olarak görülüyor.Referandum sürecinde AK Parti ve MHP'den fire olmaz. Bahçeli'nin son konuÅŸmasÄ± tarihi bir konuÅŸmadÄ±r. Fire bekleyenlere en güzel cevap oldu.