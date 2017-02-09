Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/02/2017 15:08

El Bab ÅŸehidini yan yana son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±lar


TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Tank Uzman Ã‡avuÅŸ Mahmut Uslu'yu son yolculuÄŸuna CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve MHP Lideri BahÃ§eli yan yana uÄŸurladÄ±.

El Bab'da ÅŸehit düÅŸen 5 askerden biri olan Tank Uzman ÇavuÅŸ Mahmut Uslu, Ankara'da son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. Törene BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP Lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ve MHP Lideri Bahçeli de katÄ±ldÄ±. Suriye'nin El Bab bölgesinde FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda devam eden operasyonlarda DEAÅž'lÄ± teröristlerle çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada ÅŸehit düÅŸen Tank Uzman ÇavuÅŸ Mahmut Uslu için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±.

 

 

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