Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/02/2017 17:46

ErdoÄŸan Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra 3'lÃ¼ istihbarat zirvesi dÃ¼zenledi


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo ve Hakan Fidan bugÃ¼n Ankara'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan CIA BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen Mike Pompeo ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± gezisi için bugün Türkiye'ye geldi. Pompeo'nun ziyaret kararÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n telefon görüÅŸmesinde alÄ±ndÄ±. Pompeo Ankara'da temaslarÄ±na baÅŸladÄ±. MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan'la görüÅŸen CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan kabul edildi. ErdoÄŸan'la görüÅŸmeye Hakan Fidan da katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pompeo görüÅŸmesi önces Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdi.

 

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Putin ile ErdoÄŸan telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ iki lider telefonda ne konuÅŸtu

Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinde DAEÅž ile Ã§atÄ±ÅŸan TÃ¼rk askerlerini vuran Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili Putin, ErdoÄŸan'Ä± arayarak Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ dile getirdi.


El Bab ÅŸehidini yan yana son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±lar

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Tank Uzman Ã‡avuÅŸ Mahmut Uslu'yu son yolculuÄŸuna CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve MHP Lideri BahÃ§eli yan yana uÄŸurladÄ±.


Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼metin istediÄŸi referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte o tarih

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, belirlenen referandum tarihini 16 Nisan olarak aÃ§Ä±kladÄ±.