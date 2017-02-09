ErdoÄŸan Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra 3'lÃ¼ istihbarat zirvesi dÃ¼zenledi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo ve Hakan Fidan bugÃ¼n Ankara'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan CIA BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na getirilen Mike Pompeo ilk yurtdÄ±ÅŸÄ± gezisi için bugün Türkiye'ye geldi. Pompeo'nun ziyaret kararÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'la ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n telefon görüÅŸmesinde alÄ±ndÄ±. Pompeo Ankara'da temaslarÄ±na baÅŸladÄ±. MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan'la görüÅŸen CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo, daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan kabul edildi. ErdoÄŸan'la görüÅŸmeye Hakan Fidan da katÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Pompeo görüÅŸmesi önces Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'le bir telefon görüÅŸmesi gerçekleÅŸtirdi.