Putin ile ErdoÄŸan telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ iki lider telefonda ne konuÅŸtu

Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinde DAEÅž ile Ã§atÄ±ÅŸan TÃ¼rk askerlerini vuran Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili Putin, ErdoÄŸan'Ä± arayarak Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ dile getirdi.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, El Bab'da sabah saatlerinde 3 askerimizin ÅŸehit olduÄŸu, 11 askerimizin yaralandÄ±ÄŸÄ± bombardÄ±manÄ±n Rus savaÅŸ uçaklarÄ± tarafÄ±ndan kazanÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸinin açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± arayarak üzüntülerini dile getirdi. Sabah saatlerin FÄ±rat KalkanÄ± HakeratÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'nin El Bab ÅŸehrinden 3 askerimizin ÅŸehit olduÄŸu, 11 askerimizin de yaralandÄ±ÄŸÄ± haberi gelmiÅŸti. BombardÄ±manÄ±n Rus uçaklarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n gündeme gelmesinin ardÄ±ndan, TSK açÄ±klama yaparak, Rus yetkililerin bombardÄ±manÄ±n kazaen yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yönünde açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ± söylendi.