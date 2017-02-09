Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/02/2017 17:52

Putin ile ErdoÄŸan telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ iki lider telefonda ne konuÅŸtu


Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinde DAEÅž ile Ã§atÄ±ÅŸan TÃ¼rk askerlerini vuran Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili Putin, ErdoÄŸan'Ä± arayarak Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, El Bab'da sabah saatlerinde 3 askerimizin ÅŸehit olduÄŸu, 11 askerimizin yaralandÄ±ÄŸÄ± bombardÄ±manÄ±n Rus savaÅŸ uçaklarÄ± tarafÄ±ndan kazanÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸinin açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± arayarak üzüntülerini dile getirdi. Sabah saatlerin FÄ±rat KalkanÄ± HakeratÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Suriye'nin El Bab ÅŸehrinden 3 askerimizin ÅŸehit olduÄŸu, 11 askerimizin de yaralandÄ±ÄŸÄ± haberi gelmiÅŸti. BombardÄ±manÄ±n Rus uçaklarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ±n gündeme gelmesinin ardÄ±ndan, TSK açÄ±klama yaparak, Rus yetkililerin bombardÄ±manÄ±n kazaen yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yönünde açÄ±klama yaptÄ±ÄŸÄ± söylendi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ErdoÄŸan Putin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra 3'lÃ¼ istihbarat zirvesi dÃ¼zenledi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo ve Hakan Fidan bugÃ¼n Ankara'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.


El Bab ÅŸehidini yan yana son yolculuÄŸuna uÄŸurladÄ±lar

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Tank Uzman Ã‡avuÅŸ Mahmut Uslu'yu son yolculuÄŸuna CHP Lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ve MHP Lideri BahÃ§eli yan yana uÄŸurladÄ±.


Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼metin istediÄŸi referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte o tarih

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, belirlenen referandum tarihini 16 Nisan olarak aÃ§Ä±kladÄ±.