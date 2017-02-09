CHP'li BÃ¶ke referandum TÃ¼rkiye'deki sorunlarÄ±n sonu olacak dedi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Selin Sayek BÃ¶ke, referandum sonucunun TÃ¼rkiye iÃ§in hayÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Selin Sayek Böke ve Veli AÄŸbaba, bazÄ± milletvekilleriyle Hatay'Ä±n AltÄ±nözü ilçesi TokaçlÄ± Mahallesi'nde bir düÄŸün salonunda vatandaÅŸlarla bir araya geldi.VatandaÅŸlara hitap eden Böke, ekonominin düzelmesi için mutlaka baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n getirilmesi gerektiÄŸinin söylendiÄŸini, 2,5 yÄ±ldÄ±r da Türkiye'nin fiilen baÅŸkanlÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.Böke, "fiili baÅŸkanlÄ±k" döneminde sorunlarÄ±n çözülmediÄŸini belirterek, "Biz Türkiye süper ligde olsun istiyoruz, onlar bizi üçüncü lige itmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Üçüncü ligde yolsuzluk, adaletsizlik, haksÄ±zlÄ±k var, hiçbirimizin yarÄ±nÄ±nÄ±n güvencesi yok." ifadesini kullandÄ±.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin referanduma da deÄŸinen Böke, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Bu referandumun bir son deÄŸil baÅŸlangÄ±ç olduÄŸunu bütün Türkiye'ye haykÄ±rmamÄ±z gerekli. Bu referandum, bu hayÄ±rlÄ± referandum, Türkiye'de sorunlarÄ±n sonu, aydÄ±nlÄ±k günlerin mutlaka baÅŸlangÄ±cÄ± olacak. Ä°ÅŸsizliÄŸe, yokluÄŸa, yolsuzluÄŸa, kutuplaÅŸmaya, düÅŸmanlaÅŸtÄ±rmaya, teröre 'hayÄ±r' dediÄŸimiz ve hayÄ±rlÄ±sÄ±yla çok güzel, aydÄ±nlÄ±k bir Türkiye'yi inÅŸa edeceÄŸimiz bir sürecin ilk adÄ±mÄ±nÄ± bundan birkaç hafta sonra hep beraber mutlaka atacaÄŸÄ±z."

"KHK çocuk oyuncaÄŸÄ± oldu"

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± AÄŸbaba da yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili maddeleri eleÅŸtirdi.

Son Kanun Hükmünde Kararname'ye de deÄŸinen AÄŸbaba, ÅŸöyle devam etti:

"Åžimdi KHK'yle kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takmak mecburi. Bunu dalga geçmek için söylemiyorum. Dün Kanun Hükmünde Kararname çÄ±karÄ±ldÄ±. FETÖ'yle mücadele çÄ±karÄ±ldÄ±, ÅŸimdi karla mücadeleye dönüÅŸtü. Kanun Hükmünde Kararname maalesef tam bir çocuk oyuncaÄŸÄ± oldu. Yine bununla ilgili genelge yayÄ±nlandÄ±. Televizyon ekranlarÄ±ndan TRT'den ve diÄŸer kurumlarda artÄ±k yanlÄ± yayÄ±n yapmak serbest bÄ±rakÄ±lÄ±yor. Bunun amacÄ± referanduma giderken tam bir yol temizliÄŸi yaparak 'hayÄ±r' diyenler cezalandÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ama gittiÄŸimiz her yerde görüyoruz. Sadece Cumhuriyet Halk Partililer deÄŸil, AKP'ye MHP'ye, diÄŸer siyasi partilere oy veren, kendi çocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸini düÅŸünen, her türlü baskÄ±ya, propagandaya karÅŸÄ± çÄ±kanlarÄ±n 'hayÄ±r' diyeceÄŸini görüyoruz, burada gördüÄŸümüz gibi. BunlarÄ±n amacÄ± televizyonlarÄ± susturarak 'hayÄ±r' diyenlere baskÄ± yaparak hayÄ±r oylarÄ±nÄ± düÅŸürmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ama Türkiye geçmiÅŸte teslim olmadÄ±, bugün de teslim olmayacak."