MHP lideri BahÃ§eli yapÄ±lan hiÃ§bir tuzak ve kumpas bizi durduramayacaktÄ±r dedi

MHP lideri Devlet BahÃ§eli sosyal medya hesabÄ±ndan gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'daki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, 8-9 Åžubat 1969'da milletin temiz sinesinden üç hilal sancaÄŸÄ±nÄ±n tÄ±pkÄ± güneÅŸ gibi doÄŸarak yükseldiÄŸini belirterek, 48 yÄ±l önce MHP'nin ebedi yürüyüÅŸüne baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Milliyetçi Hareket Partisi, kaynaÄŸÄ±nÄ± Ötüken'de bulmuÅŸ, anlamÄ±nÄ± Türk-Ä°slam ülküsünde görmüÅŸ bir Türk destanÄ±, akÄ±l ve ahlak burcudur" görüÅŸünü paylaÅŸan Bahçeli, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Dile kolay, tam 48 yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±k. 48 yÄ±ldÄ±r haklÄ± mücadelemizi sürdürüyoruz. 48 yÄ±ldÄ±r onurla, milletimizle omuz omuza var oluÅŸumuzun kavgasÄ±nÄ± veriyoruz. 48 yÄ±ldÄ±r nice badirelere uÄŸradÄ±k. Ama hiçbir tuzak, kumpas, hain emel, iÅŸbirlikçi niyet bizi durduramadÄ±. Bundan sonra da durduramayacaktÄ±r."

El Bab'da ÅŸehit olan askerler

TürklüÄŸün kervanÄ±nÄ±n asÄ±rlar evvel yola koyulduÄŸunu, 48 yÄ±l önce siyasallaÅŸÄ±p, toplumsallaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bahçeli, sonsuza kadar da bu "Ülkü kervanÄ±nÄ±n" yoluna devam edeceÄŸini vurguladÄ±.

Bahçeli, paylaÅŸÄ±mÄ±nda "Dedikoducular vÄ±zÄ±r vÄ±zÄ±r gezip dolaÅŸsa da fitneciler hiç durmayÄ±p, aleyhimize propaganda yapsalar da evet MHP ebediyete kadar vardÄ±r. Merhum BaÅŸbuÄŸumuza, bir hilal uÄŸruna hain saldÄ±rÄ±lar sonucunda topraÄŸa düÅŸen aziz ülkü ÅŸehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. AyrÄ±ca, El Bab'da dün ve bugün ÅŸehit olan sekiz kahramanÄ±mÄ±za Rabbimden rahmet niyaz ediyor, yaralÄ± evlatlarÄ±mÄ±za ÅŸifa diliyorum. Türk milletinin güvenliÄŸi ve geleceÄŸi için karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z mücadele eden korkusuz ve gözü pek kardeÅŸlerimle iftihar ediyorum. Milletimizin hayÄ±r duasÄ± ve MHP'nin desteÄŸi, terörizmin peÅŸine düÅŸen, demir pençelerini hainlere indiren cesur ve vatansever kardeÅŸlerimledir." ifadesine yer verdi.