Ana Sayfa | SÄ°YASET 09/02/2017 20:20

CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Rusya bu olayÄ± kuru bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla geÃ§iÅŸtiremez dedi

kemal kÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk askerlerinin ÅŸehit olmasÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu

Türkiye'nin 2 gündür acÄ± haberler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, El Bab'da ÅŸehit düÅŸen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye sabÄ±r diledi.Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "YanlÄ±ÅŸ politikalar uygulayarak OrtadoÄŸu bataklÄ±ÄŸÄ±na saplanan, her gün ayrÄ± bir ÅŸehit haberi ile yüreÄŸi yanan bir ülke haline geldik. Askerlerimizin ÅŸehit edilmesi, Rusya tarafÄ±ndan kuru bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla geçiÅŸtirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir." ifadesini kullandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

devlet bahÃ§eli

MHP lideri BahÃ§eli yapÄ±lan hiÃ§bir tuzak ve kumpas bizi durduramayacaktÄ±r dedi

MHP lideri Devlet BahÃ§eli sosyal medya hesabÄ±ndan gÃ¼ndeme dair aÃ§Ä±klamalarda bulundu

Selin Sayek BÃ¶ke

CHP'li BÃ¶ke referandum TÃ¼rkiye'deki sorunlarÄ±n sonu olacak dedi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±larÄ± Selin Sayek BÃ¶ke, referandum sonucunun TÃ¼rkiye iÃ§in hayÄ±rlÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±


Putin ile ErdoÄŸan telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ iki lider telefonda ne konuÅŸtu

Suriye'nin El Bab bÃ¶lgesinde DAEÅž ile Ã§atÄ±ÅŸan TÃ¼rk askerlerini vuran Rus savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±yla ilgili Putin, ErdoÄŸan'Ä± arayarak Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ dile getirdi.