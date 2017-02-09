CHP lideri KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Rusya bu olayÄ± kuru bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla geÃ§iÅŸtiremez dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Twitter hesabÄ±ndan, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk askerlerinin ÅŸehit olmasÄ±na iliÅŸkin paylaÅŸÄ±mda bulundu

Türkiye'nin 2 gündür acÄ± haberler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, El Bab'da ÅŸehit düÅŸen askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye sabÄ±r diledi.Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "YanlÄ±ÅŸ politikalar uygulayarak OrtadoÄŸu bataklÄ±ÄŸÄ±na saplanan, her gün ayrÄ± bir ÅŸehit haberi ile yüreÄŸi yanan bir ülke haline geldik. Askerlerimizin ÅŸehit edilmesi, Rusya tarafÄ±ndan kuru bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla geçiÅŸtirilemeyecek kadar önemli bir hadisedir." ifadesini kullandÄ±.