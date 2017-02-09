Son dakika BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Michael Richard Pence telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

GörüÅŸmede baÅŸta askeri, güvenlik ve terörle mücadele alanlarÄ±nda olmak üzere müttefiklik ve ortaklÄ±k temelinde ikili iÅŸbirliÄŸinin ileriki dönemde yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lmalarÄ±n giderilmesi hususunda mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence’in Türkiye-ABD iliÅŸkilerinde ’yeni bir gün’den bahsettiÄŸi öÄŸrenildi.

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence’in ayrÄ±ca, bugün Suriye’nin El Bab bölgesinde ÅŸehit olan Türk askerleri için taziye ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini ilettiÄŸi, terörle mücadelede Türkiye’nin yanÄ±nda yer alacaklarÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi belirtildi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence’e taziye dilekleri için teÅŸekkür ederken, kendisine üstlendiÄŸi yeni görev vesilesiyle tebriklerini dile getirdiÄŸi, bazÄ± bölgesel konularda Türkiye’nin tutumunu, yeni yönetim ile yakÄ±n iÅŸbirliÄŸi içerisinde olma konusunda Türkiye’nin arzu ve iradesini dile getirdiÄŸi öÄŸrenildi.