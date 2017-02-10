MHP lideri Devlet BahÃ§eli referandum sloganÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

MHP lideri BahÃ§eli gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, referandumda kullanÄ±lacak sloganlardan biri olan "Bu Ã¼lke iÃ§in vazgeÃ§ilmez bir yeminimiz vardÄ±r. Onun iÃ§in Evet" sloganÄ±nÄ± duyurdu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, partisinin kampanya sürecinde AK Parti ile birlikte hareket etmesini doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki görüÅŸünü de bir kez daha dile getirdi. Ä°ki partinin de kampanyasÄ±nÄ± kendi gerekçeleri doÄŸrultusunda yürüteceÄŸini söyleyen MHP lideri, her ÅŸeye raÄŸmen bazÄ± kavramlarÄ±n çeliÅŸkilere fÄ±rsat vermeden aÄŸÄ±z birliÄŸi içinde kullanÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini de sözlerine ekledi. Bahçeli'nin "yarÄ±m aÄŸÄ±zla evet denmemesi gerek" vurgusu da dikkat çekiciydi.Referandum kampanyasÄ±nda kendisinin de mitingler düzenleyeceÄŸini söyleyen Bahçeli, "Biz gidip 'evet' i anlatmazsak kimse 'evet' demez. Karar verdiÄŸin bir ÅŸeyi yapacaksÄ±n" diye konuÅŸtu.MHP referandum sürecinde partisinin izleyeceÄŸi stratejiyi haftasonunda Konya'da yapÄ±lacak toplantÄ±da belirleyecek. Bu süreçte kullanÄ±lacak sloganlardan birini grup toplantÄ±sÄ±nda açÄ±klayan MHP Genel BaÅŸkanÄ±, hafta sonunu beklemeden referandumda kullanÄ±lacak sloganlardan bir diÄŸerini ise gazetecilere açÄ±kladÄ±."Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardÄ±r. Onun için Evet" Bahçeli bir soru üzerine Konya'daki parti toplantÄ±sÄ±na Meclis'te anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi için "HayÄ±r" oyu veren milletvekillerinin katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± da belirtti.