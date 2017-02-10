BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ muhtemel referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

MHP lideri BahÃ§eli gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, referandumda kullanÄ±lacak sloganlardan biri olan "Bu Ã¼lke iÃ§in vazgeÃ§ilmez bir yeminimiz vardÄ±r. Onun iÃ§in Evet" sloganÄ±nÄ± duyurdu.