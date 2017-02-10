BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ muhtemel referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± tasarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan muhtemel yapÄ±lacak referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Hükümet Sözcüsü Numan KurtulmuÅŸ, gazetecilerin gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±. KurtulmuÅŸ, anayasa referandumu için 16 Nisan tarihini iÅŸaret etti.BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n onayladÄ±ÄŸÄ± anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifine iliÅŸkin "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n anayasa deÄŸiÅŸiklik kanununu onaylamasÄ±yla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndadÄ±r. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapÄ±lmasÄ±yla ilgili kararÄ±nÄ± önümüzdeki günlerde verecektir'' dedi.