Ana Sayfa | SÄ°YASET 10/02/2017 14:23

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum tarihini aÃ§Ä±kladÄ±


BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum tarihinin 16 Nisan'da yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Anayada deÄŸiÅŸikliÄŸi onaylamsÄ±ndan sonra BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m referandum tarihini açÄ±kladÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini onayladÄ±, dolayÄ±sÄ±yla artÄ±k halk oylamasÄ±, diÄŸer adÄ±yla referandumun tarihi de netleÅŸti. Ä°nÅŸallah 16 Nisan tarihinde referandum yapÄ±lacak. Meclisin hallettiÄŸi cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± bu deÄŸiÅŸikliÄŸin vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan da nihai tasdiki yapÄ±lacak." dedi. YÄ±ldÄ±rÄ±m konuyla ilgili olarak, "Kremlin'in açÄ±klamalarÄ± dün karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±ldÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve SayÄ±n Putin görüÅŸtüler. Bunun bir kaza olduÄŸunu, duyduklarÄ± üzüntüyü en açÄ±k ÅŸekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazalarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için gerekli koordinasyon, birlikte çalÄ±ÅŸmak için de her türlü tedbir alÄ±nacak. Åžehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil ÅŸifalar diliyoruz." dedi.

 

 

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