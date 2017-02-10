CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan flaÅŸ referandum Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, referanduma dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Aksaray'da Tuz Gölü DoÄŸalgaz Depolama Tesisi ve yapÄ±mÄ± tamamlanan kamu yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Bu sistem var ya bu sistem, bu bizim bileklerimizde prangaydÄ±. 16 Nisan'da bileklerimizdeki bu pranganlarÄ± söküp atmaya var mÄ±yÄ±z? Türkiye, yönetim sistemini deÄŸiÅŸtirme yolunda önemli bir kavÅŸaÄŸa geldi. Bugün buraya gelirken imzayÄ± attÄ±m ve ÅŸimdi süre baÅŸladÄ±. Ä°nÅŸallah 16 Nisan'da benim aziz milletim sandÄ±ÄŸa gidiyor." dedi.

ErdoÄŸan, "15 Temmuz'da bu millet göÄŸsünü tanklara siper etti mi, F-16'lara siper etti mi, helikopterlere siper etti mi? Ä°ÅŸte ÅŸimdi 16 Nisan geliyor. 16 Nisan'daki 'evet' aynen bunun tekrarÄ±dÄ±r." diye konuÅŸtu.

"Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle getirilen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümeti sistemi yani baÅŸkanlÄ±k sistemi, Türkiye'nin birliÄŸini, beraberliÄŸini, kardeÅŸliÄŸini koruyarak hedeflerine ulaÅŸma konusunda verdiÄŸi mücadeleyi güçlendirecektir." diyen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Çift baÅŸlÄ±lÄ±k kalkÄ±yor. ArtÄ±k burada kendi kabinesiyle tek otorite ama bir özellik daha var, bazÄ±larÄ± Amerika ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor, hayÄ±r. Bunun adÄ± Türk tipi CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemi. Biz farklÄ± bir sistemle geliyoruz yani cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n aktif olarak bir partisi olacak. Buna ne diyoruz, 'evet' mi?"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Türkiye adeta ikinci bir kurtuluÅŸ savaÅŸÄ± veriyor. Bu savaÅŸÄ± hem cephede hem de ekonomiden diplomasiye tüm alanlarda veriyoruz. ArtÄ±k Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in dediÄŸi gibi, 'HattÄ± müdafaa yoktur, sathÄ± müdafaa vardÄ±r, o satÄ±h bütün vatandÄ±r' diyordu ya biz de 'Bu mücadele bütün vatandÄ±r, bütün dünyadÄ±r' diyoruz." dedi.

ErdoÄŸan, "Tek adamcÄ±lÄ±k kimde var? Åžu anamuhalefetin geçmiÅŸinde var. Onlarda var tabii, bu CHP zihniyetinde var. Tek adamcÄ±lÄ±k bunlarda. BunlarÄ±n il baÅŸkanlarÄ±, bulunduklarÄ± illerin valiliÄŸini yapmÄ±ÅŸlardÄ±r, bunlarÄ± biliyor muyuz gençler? Bunlarda var bu tür ÅŸeyler. Ä°ÅŸte 16 Nisan'da bunlara bunun hesabÄ±nÄ± sormaya var mÄ±yÄ±z?" diye konuÅŸtu.