BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m bÃ¼yÃ¼k gÃ¼n 16 Nisan dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, NevÅŸehir'in AcÄ±gÃ¶l ilÃ§esinde cuma namazÄ± sonrasÄ± kendini bekleyen vatandaÅŸlara Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Aksaray'a giderken AcÄ±göl'e uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Biraz geç kaldÄ±k ama önemli deÄŸil. Sizi görmemiz lazÄ±mdÄ±. Sizinle hasret gidermemiz lazÄ±mdÄ±. Onun için buradayÄ±z. Milletvekillerimiz yolda AcÄ±göl'ü anlattÄ±lar bize. AcÄ±göl, AK Parti iktidarÄ± boyuncu hep yüzümüzü ak eden, her seferinde de bayraÄŸÄ± biraz daha yukarÄ±ya çÄ±karan mübarek insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir yer. Åžimdi bugün belli oldu, CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini imzaladÄ±, gün de belli oldu. Büyük gün 16 Nisan" dedi.

"AcÄ±göl hazÄ±r mÄ±?" diye soran YÄ±ldÄ±rÄ±m, vatandaÅŸlarÄ±n "Evet" cevabÄ± üzerine, "Ä°ÅŸte AcÄ±göl, iÅŸte Türkiye. Hiç farkÄ± yok. NevÅŸehir AcÄ±göl bizim en müstesna, Anadolu'nun çok güzel bir köÅŸesi. Tarihiyle, bereketli topraklarÄ±yla ve her ÅŸeyden önce 24 ayar insanÄ±yla farklÄ± bir yer AcÄ±göl. AÄŸanÄ±n eli tutulmaz. Yüzdeyi siz koyun. Yüzde 88'i görmüÅŸ AcÄ±göl, yüzde 98'i de görür evelallah." ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n "Üniversite istiyoruz SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±m" diye seslenmeleri üzerine de ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Ä°ÅŸi büyüttünüz. CanÄ±nÄ±z saÄŸolsun. Her ÅŸey olur. Yeterki birliÄŸimiz, beraberliÄŸimiz daim olsun. KardeÅŸliÄŸimiz daim olsun. Efendim, bu anayasa deÄŸiÅŸirse bölünecekmiÅŸ Türkiye. Hadi oradan. Teröristler de aynÄ±sÄ±nÄ± söylüyor, PKK aynÄ±sÄ±nÄ± söylüyor, FETÖ ahir zaman ÅŸeytanÄ± da aynÄ±sÄ±nÄ± söylüyor. Türkiye'nin birliÄŸinin, beraberliÄŸinin teminatÄ± AcÄ±göl'dür. Tek millet, tek bayrak, tek vatan. Ä°ÅŸte bu kadar. Esas olan budur. Gerisi angarya."

'Ä°nÅŸallah 16 Nisan tarihinde referandum yapÄ±lacak'

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini onayladÄ±, dolayÄ±sÄ±yla artÄ±k halk oylamasÄ±, diÄŸer adÄ±yla referandumun tarihi de netleÅŸti. Ä°nÅŸallah 16 Nisan tarihinde referandum yapÄ±lacak. Meclisin hallettiÄŸi cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n imzaladÄ±ÄŸÄ± bu deÄŸiÅŸikliÄŸin vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan da nihai tasdiki yapÄ±lacak." dedi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, El Bab'da Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n kazaen TSK unsurlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu binayÄ± vurmasÄ±na iliÅŸkin ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Kremlin'in açÄ±klamalarÄ± dün karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±ldÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ve SayÄ±n Putin görüÅŸtüler. Bunun bir kaza olduÄŸunu, duyduklarÄ± üzüntüyü en açÄ±k ÅŸekilde ifade ettiler. Bundan sonra benzer kazalarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± için gerekli koordinasyon, birlikte çalÄ±ÅŸmak için de her türlü tedbir alÄ±nacak. Åžehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil ÅŸifalar diliyoruz."

Bu arada Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ± da cuma namazÄ±nÄ± BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile NevÅŸehir'in AcÄ±göl ilçesindeki Merkez Camisi'nde kÄ±ldÄ±.