CHP lideri Anayasa Mahkemesi asla ve asla topluma gÃ¼ven veremez dedi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu parti genel merkezinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Anayasa Mahkemesini eleÅŸtirdi

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, genel merkezde gerçekleÅŸtirilen Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantÄ±sÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Türkiye'nin tarihindeki en karamsar süreci yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Bugün gelinen noktada demokrasi, hukuk devletinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, temel hak ve özgürlüklerin, bilim, medyanÄ±n da güvence altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Milli Güvenlik Kurulu'nun sadece ve sadece demokrasiye vurgu yaptÄ±ÄŸÄ± bir bildirinin tam tersine bir uygulamayla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." dedi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Maarif VakfÄ±'nÄ±n mütevelli heyetinin huzur hakkÄ±nÄ±n da düzenlendiÄŸini ve bankacÄ±lÄ±k mevzuatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸini belirterek, geçmiÅŸte bankalarÄ± hortumlayanlar için özel bir af getirildiÄŸini öne sürdü.

"Peki buna kim izin verdi?" sorusunu yönelten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bunun gerçek sorumlusu kim? Hükümet deÄŸil, yürütme organÄ± da deÄŸil. Bu iÅŸin gerçek sorumlusu, unutmayalÄ±m, Anayasa Mahkemesi." dedi.

"Bu Anayasa Mahkemesi asla topluma güven veremez"

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, deÄŸerlendirmelerine ÅŸöyle devam etti:

"Türkiye'yi bugün bir kaos ortamÄ±na sürükleyen temel öge, Anayasa Mahkemesi'dir. Bu Anayasa Mahkemesi asla ve asla topluma güven veremez. Hiçbirimizin haklarÄ±nÄ± güvence altÄ±na alamaz. YazÄ±lÄ± var, doÄŸru, anayasada yazÄ±lÄ±. UygulamasÄ± yanlÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±yor, denetleyecek olan kurum görevini yapmÄ±yor. AsÄ±l sorunumuz burada baÅŸlÄ±yor."

"Rektörler kendilerini muhbir olarak konumlandÄ±rdÄ±lar"

Kanun Hükmünde Kararname'lerle üniversitelerin de susturulduÄŸunu ileri süren KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Rektörler, kendilerini muhbir olarak konumlandÄ±rdÄ±lar. Bir üniversitenin rektörü, muhbir olabilir mi? Utanma duygusu denen bir ÅŸey var. Okudunuz, bu kadar kitap okudunuz, makale yazdÄ±nÄ±z. Kitaplar yazdÄ±nÄ±z. YanÄ±nda beraber çay içtiÄŸin insanÄ± nasÄ±l ihbar edebilirsin sen? Üstelik hiçbir günahÄ± yok. Muhbir konumunda görev yapÄ±yorlar ÅŸu anda." diye konuÅŸtu.