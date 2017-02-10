Abdullah GÃ¼l tartÄ±ÅŸma yaratan KHK'ya tepki gÃ¶sterdi

Eski CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, KHK ile atÄ±lan akademisyenler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül, Kanun Hükmünde Kararname ile akademisyenlerin ihraç edilmesini üzüntüyle takip ettiÄŸini belirterek, "Özellikle bilim dünyasÄ±nda, üniversitelerde üniversitelerde bu iÅŸin sÄ±klaÅŸmasÄ± çok rahatsÄ±z edici ve çok vicdan yaralayÄ±cÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

Abdullah Gül, Ressam Zeynep AslÄ± Türkeli’nin Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi’nin katkÄ±larÄ±yla Harbiye Cemal ReÅŸit Rey Salonu’nda düzenlenen ’KasdÄ±m Budur Åžehre Varam, Feryad ü Figan Koparam" adlÄ± sergisinin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. Törene Abdullah Gül’ün yanÄ± sÄ±ra Kültür ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Ak Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Eker, Ak Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Selim Temurci katÄ±ldÄ±.

Abdullah Gül ve Nabi AvcÄ± serginin açÄ±lÄ±ÅŸ kurdelesini kestikten sonra sergi alanÄ±nÄ± gezdi. Gül, açÄ±lÄ±ÅŸ programÄ±nÄ±n sonunda basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n gündeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

AKADEMÄ°SYENLERÄ°N Ä°HRAÇ EDÄ°LMESÄ°

OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lan 686 sayÄ±lÄ± Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile akademisyenlerin ihraç edilmesine yönelik bir soru üzerine Abdullah Gül, "DoÄŸrusu bunu üzüntüyle takip ettiÄŸimi beyan etmek isterim. Çünkü hem vicdanla hem de çok adaletle baÄŸdaÅŸmayan birçok durumlar görüyorum, bu kanun hükmünde kararnamelerle ve görevlerine son verilenlerle ilgili. Özellikle bilim dünyasÄ±nda, üniversitelerde üniversitelerde bu iÅŸin sÄ±klaÅŸmasÄ± çok rahatsÄ±z edici ve çok vicdan yaralayÄ±cÄ±dÄ±r" diye konuÅŸtu.

"28 ÅžUBAT’TA OLANLARI HERKES BÄ°LÄ°R"

Gül, "Ben hatÄ±rlÄ±yorum; 12 Eylül’de güvenlik soruÅŸturmalarÄ± vardÄ±. Üniversitede hocaydÄ±m. Güvenlik soruÅŸturmasÄ±ndan dolayÄ± üniversiteden ayrÄ±lÄ±p yurtdÄ±ÅŸÄ±na gitmek durumunda kaldÄ±m. 28 Åžubat’ta olanlarÄ± herkes bilir. DolayÄ±sÄ±yla bu tip vicdanlara ve adalete ters gelen konularda hep prensipli, ilkeli durmak gerekir. BunlarÄ± çok rahatsÄ±z edici görüyorum. Ümit ederim ki bunlar süratle düzeltilir" seklinde konuÅŸtu.

"BU BATAKLIKLARDAN SAKÄ°N BÄ°R ÅžEKÄ°LDE SIYRILMAYI TAVSÄ°YE EDERÄ°M"

Abdullah Gül’e FÄ±rat KalkanÄ± operasyonu kapsamÄ±nda son günlerde Suriye’den gelen ÅŸehit haberleri ve dün Rus uçaÄŸÄ±nÄ±n El Bab’ta Türk askerlerinin bulunduÄŸu binayÄ± vurmasÄ± da soruldu. Gül, "Çok sayÄ±da ÅŸehitlerimiz var. Bu hepimizi derinden üzüyor. Hepsine Allah’tan rahmet dilerim. Bütün ailelerinin acÄ±larÄ±nÄ± hep beraber paylaÅŸÄ±yoruz. Åžüphesiz ki çok üzücü. Åžehitleri görünce hiç kimsenin aÄŸzÄ±nÄ±n tadÄ± kalmÄ±yor. Ümit ederim ki, dua ederim ki yeni bu tip üzücü olaylar olmaz. SöylediÄŸiniz kÄ±sÄ±m teknik bir kÄ±sÄ±m. Memleketi yöneten arkadaÅŸlar sorumlular, görevlerinin baÅŸÄ±nda bulunan arkadaÅŸlarÄ±n bileceÄŸi bir ÅŸey. Ama bu bataklÄ±klardan sakin bir ÅŸekilde, emin bir ÅŸekilde sÄ±yrÄ±lmayÄ± tavsiye ederim" ifadelerini kullandÄ±.