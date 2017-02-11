TBB BaÅŸkanÄ± FeyzioÄŸlu CumhurbaÅŸkanÄ± talimat verseydi koÅŸar giderdim

TBB BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Metin FeyzioÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifiyle ilgili dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini paylaÅŸarak, "Bizim ÅŸu anda tÃ¼m Ã§Ä±rpÄ±nÄ±ÅŸÄ±mÄ±z, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n yerini ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± orada tutmak iÃ§indir. CumhurbaÅŸkanÄ± talimat verseydi, nerede olursam olayÄ±m, koÅŸar gelir ve bu hayati bilgileri kendisine sunardÄ±m." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Prof. Dr. FeyzioÄŸlu ile Prof. Dr. Batum Denizli Barosu'nun Adalet Mahallesi'ndeki binasÄ±nda panel öncesi basÄ±n mensuplarÄ±yla bir araya geldi. Prof. Dr. Süheyl Batum, Türkiye'nin belirli noktalarÄ±nÄ± gezerek yeni anayasa metninde ne var, ya da ne yok onu anlatmak istediklerini belirterek, "2010 yÄ±lÄ±nÄ± yakÄ±ndan yaÅŸamÄ±ÅŸ biri olarak 'yetmez ama evet' 'içeriÄŸini bilmiyoruz ama evet ' demenin Türkiye'ye nelere mal olduÄŸunu gören insanlardan birisiyim. Ä°çeriÄŸini bilmiyoruz, ama evet diyenlerin bugün bir bölümü Pensilvanya'da, bir bölümü içerde, bir bölümü olan liberal aydÄ±nlar da içerde. Bilinçsiz bir evet demek, Türkiye'yi ne kadar büyük olaylara sürükledi. AmacÄ±mÄ±z Türkiye'yi hukuk açÄ±sÄ±ndan aydÄ±nlatabilmektir" dedi.

'CUMHURBAÅžKANI TALÄ°MAT VERSÄ°N, KOÅžAR GÄ°DERÄ°M'

Prof. Dr. FeyzioÄŸlu, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili hayati bilgileri CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a anlatmak istediÄŸini, ancak araya duvar çekildiÄŸini ifade ederek, "Bizim ÅŸu anda tüm çÄ±rpÄ±nÄ±ÅŸÄ±mÄ±z, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± makamÄ±nÄ±n yerini ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± orada tutmak içindir. Devlette küslük asla olmaz. 100 bin avukatÄ±n temsilcisiyim. Barolar BirliÄŸi BaÅŸkanÄ±yÄ±m. Devletin içinde yargÄ±nÄ±n kurucu unsurlarÄ±ndan birinin temsilcisiyim. CumhurbaÅŸkanÄ± da, Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ±dÄ±r. Ne onun bu kurumun baÅŸÄ±na küsme hakkÄ± vardÄ±r, ne de bu kurumun baÅŸÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±na küsme hakkÄ± vardÄ±r. CumhurbaÅŸkanÄ± talimat verseydi, nerede olursam olayÄ±m, koÅŸar gelir ve bu hayati bilgileri kendisine sunardÄ±m. Bunu günlerdir gittiÄŸimiz yerlerde basÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla duyuruyoruz. CanlÄ± yayÄ±nlarda sesleniyoruz. YapmayÄ±n, bir kez olsun dinleyin. EtrafÄ±nÄ±zdakiler belki size artÄ±k sadece aklÄ±nÄ±zdan ne geçiyorsa onu söylemeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. EtrafÄ±nÄ±zdakiler belki sadece 'çok haklÄ±sÄ±n' demekle yetiniyor, benim hiçbir beklentim yok. Tek beklentim doÄŸmamÄ±ÅŸ olan torunlarÄ±mÄ±n torunlarÄ±na tek parça refah içinde ülkede yaÅŸamasÄ±dÄ±r. Talimat verseydi, bütün bildiklerimizi koÅŸar gider kendisiyle paylaÅŸÄ±rdÄ±k, görev bilirdik. Ancak kendilerinden farklÄ± düÅŸünen kimselere anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla duvar çekilmiÅŸ durumda, oysa biz birlikte Türk milletiyiz. Mesele milli menfaat olduÄŸunda her zaman koÅŸtuk" dedi.