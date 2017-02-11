Trump Ne yapmamÄ±z gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z ÅŸÃ¼phe duymuyorum kazanacaÄŸÄ±z

GÃ¶Ã§ yasasÄ± ve 7 Ã¼lkeye vize yasaÄŸÄ± getiren ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n bu isteÄŸi mahkemelerce kabul gÃ¶rmemiÅŸ ve rafa kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Trump, vazgeÃ§meyeceÄŸini aÃ§Ä±klayarak haftaya yeni tedbirlerin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Vize yasaÄŸÄ± konusunda atÄ±lacak "adÄ±ma" iliÅŸkin gelecek haftayÄ± iÅŸaret eden Donald Trump, mahkemedeki davalarÄ± da kazanacaklarÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸünü söyleyerek ÅŸunlarÄ± kaydetti:"Ülkemizi güvende tutmak konusunda ne yapmamÄ±z gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z. Çok baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüÄŸümüz bir kararÄ±mÄ±z vardÄ± ve bunun gerçekleÅŸmesi çok zaman almayacak. Sonunda bu davayÄ± kazanacaÄŸÄ±mÄ±zdan hiç ÅŸüphe duymuyorum. Donald Trump, "ek adÄ±mlar" ile yeni bir baÅŸkanlÄ±k yönergesini mi kast ettiÄŸi ÅŸeklindeki soruyu "Ülkemize karÅŸÄ± çok büyük tehditler var. Bunun gerçekleÅŸmesine izin veremeyiz" ÅŸeklinde yanÄ±tladÄ±.

12 MAHKEMEDE 'VÄ°ZE YASAÄžI' DAVALARI

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, baÅŸkanlÄ±k yönergesi ile getirdiÄŸi seyahat yasaÄŸÄ±, ülkedeki 12 mahkemede dava konusu olmuÅŸ durumda.

San Fransisco'daki 9. Temyiz Mahkemesi, Trump'Ä±n 7 Müslüman ülke vatandaÅŸlarÄ±na seyahat yasaÄŸÄ± getiren kararnamesini iptal eden mahkeme kararÄ±nÄ± oy birliÄŸiyle onaylamÄ±ÅŸtÄ±.

Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin bu 7 ülke vatandaÅŸlarÄ±na "acil olarak giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirilmesinin" nedenine iliÅŸkin hiçbir "terör tehdidi" delili sunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Bu karar, söz konusu 7 ülke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n ve eÄŸer vizeleri var ise ABD'ye girebileceÄŸi anlamÄ±na geliyor.

Trump'Ä±n aynÄ± kararla getirdiÄŸi göçmenlik yasaÄŸÄ± da "baÅŸkanlÄ±k yönergesinin hukukilik incelemesi" sürerken kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

TURMP'IN YENÄ° HAMLESÄ° YÜKSEK MAHKEME MÄ°?

Trump'Ä±n gelecek hafta atacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸi adÄ±mÄ±n, vize yasaÄŸÄ±nÄ± Yüksek Mahkeme'ye taÅŸÄ±makla ilgili olup olmadÄ±ÄŸÄ± ise ülke medyasÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.ABD'deki en yüksek adli karar merci olan Yüksek Mahkeme'ye Trump tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir atama henüz Senato onayÄ± almÄ±ÅŸ deÄŸil. Yüksek Mahkeme'nin mevcut 8 üyesinin, ideolojik olarak ikiye bölündüÄŸü görüÅŸü ülkede hakim.