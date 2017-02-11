Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/02/2017 08:42

BeÄŸendiÄŸiniz oyuncu var mÄ± sorusuna MHP lideri BahÃ§eli yanÄ±t verdi


Son zamanlarda adÄ±ndan sÄ±kÃ§a bahsettiÄŸimiz MHP lideri BahÃ§eli'yle rÃ¶portaj yapan bir gazete Ã¶zel hayatÄ±yla ilgili pek Ã§ok soru sordu.

Özel yaÅŸamÄ± hakkÄ±nda çok az ÅŸey bilinen Bahçeli, Hürriyet gazetesine verdiÄŸi röportajda çarpÄ±cÄ± deÄŸerlendirmelerde bulundu. Televizyon dizilerini yakÄ±ndan takip ettiÄŸini belirten Bahçeli, "En beÄŸendiÄŸiniz oyuncu kim?" sorusuna "Tuba Büyüküstün yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Ä°ÅŸte Bahçeli'nin açÄ±klamalarÄ±ndaki ilgili kÄ±sÄ±m;

(Dizilerde oyunculuÄŸunu beÄŸendiÄŸiniz biri var mÄ±?) Valla Cesur ve Güzel'deki hanÄ±mefendi. Tuba Büyüküstün. Evet, o. Ä°yi bir oyuncuya benziyor. EÅŸkÄ±ya Hükümdar Olmaz'da oradaki dört beÅŸ tane oyuncu var, baÅŸrol oynayanlar.

 

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