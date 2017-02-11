Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/02/2017 09:14

Abdullah GÃ¼l Hem vicdan ile hem adaletle baÄŸdaÅŸmayan durumlar var


11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah GÃ¼l, son KHK ile gÃ¶revinden ihraÃ§ edilen akademisyenler hakkÄ±nda konuÅŸtu.

Ä°stanbul'da gazetecilerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan 11. CumhurbaÅŸkanÄ± Abdullah Gül, son KHK ile akademisyenlerin üniversitelerden atÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.Gül, "DoÄŸrusu bunu üzüntü ile takip ediyorum. Hem vicdan ile hem adaletle baÄŸdaÅŸmayan bir çok durumlar görüyorum. Özellikle bilim dünyasÄ±nda, üniversitelerde bu iÅŸin sÄ±klaÅŸmasÄ± çok rahatsÄ±z edici ve çok vicdan yaralayÄ±cÄ±. Ümit ediyorum ki süratle düzeltilir bunlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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