BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan flaÅŸ referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, referandum sÃ¼reciyle ilgili konuÅŸarak, "16 Nisan'da TÃ¼rkiye'ye yeni bir bahar gelecek" dedi.

AK Parti Belediye BaÅŸkanlarÄ± Ä°stiÅŸare toplantÄ±sÄ±nda referandum süreciyle ilgili açÄ±klama yaptÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu süreçte vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n aklÄ±na bir ÅŸey takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ilk bize ulaÅŸacaklar. Bütün kapÄ±larÄ±mÄ±z, telefonlarÄ±mÄ±z vatandaÅŸa 7/24 açÄ±k olacak. Her an halkÄ±n içinde olacaÄŸÄ±z. Gündüz sokakta, düÄŸünde, cenazede, akÅŸam ev sohbetlerinde mutlaka biz olacaÄŸÄ±z. 7'den 70'e genç, yaÅŸlÄ±, engelli, iÅŸçi, çiftçi, öÄŸrenci, erkek, kadÄ±n bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z bizde kendini bulacak, kendini görecek." açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Ä°ÅŸte BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan öne çÄ±kanlar:

DAHA GÜÇLÜ BÄ°R TÜRKÄ°YE Ä°ÇÄ°N SANDIÄžA GÄ°DECEÄžÄ°Z

Size yakÄ±ÅŸan hizmet için gece gündüz çalÄ±ÅŸmak. Sizler de tam olarak bunu yapÄ±yorsunuz. Ülkemizi doÄŸusu, batÄ±sÄ±, güneyi, kuzeyiyle geleceÄŸe hazÄ±rlamak için var gücünüzle gayret gösteriyorsunuz. Bu güzel vatanÄ±n bir evladÄ± olarak gerçekleÅŸtirdiÄŸiniz bütün bu güzel iÅŸler için sizlere partim ve milletim adÄ±na ÅŸükranlarÄ±mÄ± sunuyorum. Gelecek çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zda da aynÄ± ÅŸekilde AK Parti'ye yakÄ±ÅŸan hizmet anlayÄ±ÅŸÄ±yla, canla, baÅŸla gayret göstereceÄŸinize emin. Allah yolunuzu, yolumuzu açÄ±k eylesin. Önümüzde halk oylamasÄ± var. Tarih netleÅŸti; 16 Nisan Pazar günü bir kez daha milletimiz sandÄ±ÄŸa gidecek. Daha güzel bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye, daha kalkÄ±nmÄ±ÅŸ ÅŸehirler için sandÄ±ÄŸa gideceÄŸiz.

DAÄ°MA DOÄžRULARI SÖYLEYECEÄžÄ°Z

EkmeÄŸimizi, aÅŸÄ±mÄ±zÄ±, iÅŸimizi daha da büyütmek için hazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z? Türkiye'yi dize getirmek isteyen alçaklara millet dersi vermek için var mÄ±sÄ±nÄ±z? CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n dün Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorsunuz. Bugün itibarÄ±yla artÄ±k takvim çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. 16 Nisan'a kadar inÅŸallah Türkiye'yi bir baÅŸtan bir baÅŸa dolaÅŸacaÄŸÄ±z, bütün vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸacaÄŸÄ±z. Bütün evleri, kapÄ±larÄ± çalacaÄŸÄ±z ve vatandaÅŸÄ±mÄ±za doÄŸruyu anlatacaÄŸÄ±z. Daima doÄŸruyu söyleyeceÄŸiz. KafalarÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ranlara karÅŸÄ± milletimizin doÄŸrularÄ± öÄŸrenmesi için var gücümüzle gayret edeceÄŸiz. Ä°nÅŸallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Åžimdiden uÄŸurlu, kademli olsun.