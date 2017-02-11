MHP lideri BahÃ§eli Ã¼lkÃ¼cÃ¼leri referandum konusunda uyardÄ±

MHP lideri BahÃ§eli, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumla ilgili, partililerine "SÃ¼recin gerginliÄŸini artÄ±ran sÃ¶ylemlerden kaÃ§Ä±nÄ±n" ÅŸeklinde uyarÄ±da bulundu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, 16 nisan'da yapÄ±lacak anayasa deÄŸiÅŸiklik teklifi ve partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n oylanacaÄŸÄ± referandum süreci ile ilgili açÄ±klama yaptÄ±.Gerilimlere karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunan bahçeli "Sürecin gerginliÄŸini artÄ±ran söylemlerden kaçÄ±nmak lazÄ±m. Tedavisi güç olaylara neden olabilir" dedi. Bahçeli'nin partililerle birlikte Konya'da düzenlediÄŸi kamp, dünden bu yana devam ediyor.