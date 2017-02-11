Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/02/2017 18:39

Meral AkÅŸener'in dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da bÃ¼yÃ¼k kriz


Ã‡anakkale'deki 'Milli iradeye saygÄ±' toplantÄ±sÄ±ndaki salona otel yÃ¶netiminden izin Ã§Ä±kmayÄ±nca Meral AkÅŸener zor durumda kaldÄ±. Otel yÃ¶netimi salonun elektriÄŸini kesse de, AkÅŸener salonda konuÅŸmasÄ±nÄ± cep telefon Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla yaptÄ±.

Meral AkÅŸener'in Çanakkale'deki toplantÄ±sÄ± salon kriziyle baÅŸladÄ±. Kolin Hotel'in Megaron Salonu'nda bugün saat 14.00'de düzenlenecek toplantÄ±ya kÄ±sa süre kala otel yönetimi, salonun kullanÄ±mÄ±nÄ± iptal etti. ToplantÄ±ya gelen yaklaÅŸÄ±k 1000 kiÅŸi, kararÄ± öÄŸrenince otel yönetimini protesto etti. Ellerinde bayraklarÄ± sallayarak 'BaÅŸbakan AkÅŸener' ve 'Ülkücü hareket engellenemez' sloganlarÄ± atmaya baÅŸladÄ± Salonun kullanÄ±mÄ±nÄ±n neden iptal edildiÄŸi öÄŸrenilemezken, Meral AkÅŸener'i dinlemeye gelenler, cep telefonlarÄ±nÄ±n Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla salonu aydÄ±nlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Otel giriÅŸinde önlem alan polisin, gelenleri tek tek aramadan geçirdikten sonra otele giriÅŸlerine izin verdi. Meral AkÅŸener, elektriklerin kesildiÄŸi ve katÄ±lanlarÄ±n cep telefonlarÄ± Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±yla aydÄ±nlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± salona gelerek, toplantÄ±nÄ±n iptal edilmeyeceÄŸini söyledi ve konuÅŸmasÄ±nÄ± yapmaya baÅŸladÄ±.

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