Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/02/2017 18:54

Meral AkÅŸener'den flaÅŸ referandum aÃ§Ä±klamasÄ±


MHP'den ihraÃ§ edilen Meral AkÅŸener, referandumunda "hayÄ±r" oyu Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Meral AkÅŸener, 'Milli iradenin önemi' konferansÄ± katÄ±lmak üzere Çanakkale'ye giderken TekirdaÄŸ'a mola verdi. Bir restoranda toplanan kalabalÄ±ÄŸa hitap eden AkÅŸener, Anayasa referandumuyla ilgili deÄŸerlendirmede bulundu. Elinde ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± kÄ±na dikkati çeken Meral AkÅŸener, "Size rakam vererek söylüyorum. Yüzde 56 hayÄ±r, yüzde 37 evet gibi bir sonuç çÄ±kÄ±yor. Bundan dolayÄ± özellikle Trakya'da çok büyük bir baskÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. 'HayÄ±r'cÄ±larÄ± bir BaÅŸbakan terörist olmakla suçlayabiliyor ise, bu skandaldÄ±r. Bir ülkenin BaÅŸbakanÄ±na yakÄ±ÅŸmaz. DolayÄ±sÄ± ile her sandÄ±ÄŸa gitmek aleni bir süreç. Buna da biz 'hayÄ±r' diyeceÄŸiz. Bunun için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± Çanakkale'den baÅŸlatÄ±yoruz. Çünkü Çanakkale ne yaptÄ±? Dedi ki 'Dur yolcu dur. Buradan geçemezsin.' O yüzden biz de Çanakkale de dur diyeceÄŸiz. Bu AnayasayÄ± geçiremezsin. Milletimiz 'hayÄ±r' diyecek" dedi.

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan AntalyalÄ±lara baÅŸkent olma mÃ¼jdesi

Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AntalyalÄ±lara eÄŸitim konusunda 5 Ã¼niversite daha aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± belirterek mÃ¼jde verdi.


Meral AkÅŸener'in dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±da bÃ¼yÃ¼k kriz

Ã‡anakkale'deki 'Milli iradeye saygÄ±' toplantÄ±sÄ±ndaki salona otel yÃ¶netiminden izin Ã§Ä±kmayÄ±nca Meral AkÅŸener zor durumda kaldÄ±. Otel yÃ¶netimi salonun elektriÄŸini kesse de, AkÅŸener salonda konuÅŸmasÄ±nÄ± cep telefon Ä±ÅŸÄ±klarÄ±yla yaptÄ±.


MHP lideri BahÃ§eli Ã¼lkÃ¼cÃ¼leri referandum konusunda uyardÄ±

MHP lideri BahÃ§eli, 16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumla ilgili, partililerine "SÃ¼recin gerginliÄŸini artÄ±ran sÃ¶ylemlerden kaÃ§Ä±nÄ±n" ÅŸeklinde uyarÄ±da bulundu.