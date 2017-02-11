Meral AkÅŸener'den flaÅŸ referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

MHP'den ihraÃ§ edilen Meral AkÅŸener, referandumunda "hayÄ±r" oyu Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.

Meral AkÅŸener, 'Milli iradenin önemi' konferansÄ± katÄ±lmak üzere Çanakkale'ye giderken TekirdaÄŸ'a mola verdi. Bir restoranda toplanan kalabalÄ±ÄŸa hitap eden AkÅŸener, Anayasa referandumuyla ilgili deÄŸerlendirmede bulundu. Elinde ay-yÄ±ldÄ±zlÄ± kÄ±na dikkati çeken Meral AkÅŸener, "Size rakam vererek söylüyorum. Yüzde 56 hayÄ±r, yüzde 37 evet gibi bir sonuç çÄ±kÄ±yor. Bundan dolayÄ± özellikle Trakya'da çok büyük bir baskÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. 'HayÄ±r'cÄ±larÄ± bir BaÅŸbakan terörist olmakla suçlayabiliyor ise, bu skandaldÄ±r. Bir ülkenin BaÅŸbakanÄ±na yakÄ±ÅŸmaz. DolayÄ±sÄ± ile her sandÄ±ÄŸa gitmek aleni bir süreç. Buna da biz 'hayÄ±r' diyeceÄŸiz. Bunun için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± Çanakkale'den baÅŸlatÄ±yoruz. Çünkü Çanakkale ne yaptÄ±? Dedi ki 'Dur yolcu dur. Buradan geçemezsin.' O yüzden biz de Çanakkale de dur diyeceÄŸiz. Bu AnayasayÄ± geçiremezsin. Milletimiz 'hayÄ±r' diyecek" dedi.