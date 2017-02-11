Ana Sayfa | SÄ°YASET 11/02/2017 20:45

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan AntalyalÄ±lara baÅŸkent olma mÃ¼jdesi


Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AntalyalÄ±lara eÄŸitim konusunda 5 Ã¼niversite daha aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± belirterek mÃ¼jde verdi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Antalya temaslarÄ± kapsamÄ±nda Sivil Toplum KuruluÅŸlarÄ± temsilcileriyle bir araya geldi. YÄ±ldÄ±rÄ±m burada yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada AntalyalÄ±lara "baÅŸkent olma" müjdesi verdi Antalya'nÄ±n zaten turizmin merkezi olduÄŸunu, bunun yanÄ±nda tarÄ±m konusunda da çok önemli olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m "AntalyalÄ±lara bir de müjdem var. Antalya'yÄ± bir ÅŸeyin daha baÅŸkenti yapacaÄŸÄ±z. Neyin baÅŸkenti yapacaÄŸÄ±z? EÄŸitimin baÅŸkenti yapacaÄŸÄ±z. Zaten Antalya'da 5 üniversite var. Buna 5 üniversite daha ekleyerek Antalya'yÄ± eÄŸitimin de baÅŸkenti yapacaÄŸÄ±z" dedi. YÄ±ldÄ±rÄ±m ayrÄ±ca Antalya batÄ± havalimanÄ±nÄ± da yakÄ±n zamanda yapacaklarÄ±nÄ± müjdeledi.

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