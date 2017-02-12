Ana Sayfa | SÄ°YASET 12/02/2017 08:17

MHP'nin referandum sloganÄ± belli oldu

mhp

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re partinin referandum sloganÄ± belli oldu

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mevlüt Karakaya, "MHP sahada 'Evet' kampanyasÄ±nÄ± yürütecek. Öncelikle kendi teÅŸkilatlarÄ±ndan baÅŸlayacak ve süreç içinde vatandaÅŸa, kamuoyuna açÄ±larak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± devam ettirecek. SloganÄ±mÄ±z belli oldu: Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez." dedi.Konya Dedeman Otel'de, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, milletvekilleri, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lan toplantÄ± devam ediyor. ToplantÄ±ya MHP Ä°zmir Milletvekili Oktay Vural da katÄ±ldÄ±.MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mevlüt Karakaya, toplantÄ±ya iliÅŸkin gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Genel BaÅŸkan Devlet Bahçeli'nin açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan toplantÄ±da süreçle ilgili deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

"SloganÄ±mÄ±z belli oldu"

Karakaya, partisinin yeni anayasa teklifinin referanduma götürülmesinde katkÄ± verdiÄŸini anÄ±msatarak, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"MHP sahada 'Evet' kampanyasÄ±nÄ± yürütecek. Öncelikle kendi teÅŸkilatlarÄ±ndan baÅŸlayacak ve süreç içinde vatandaÅŸa, kamuoyuna açÄ±larak çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± devam ettirecek. SloganÄ±mÄ±z belli oldu: 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez'. Vatan, millet, bayrak ve TürklüÄŸün bekasÄ± için 'Evet' diyoruz. Bu söylemle vatandaÅŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bunu daha anlaÅŸÄ±lÄ±r hale getirerek teÅŸkilatlarÄ±mÄ±zla çalÄ±ÅŸma yapacaÄŸÄ±z. EÄŸiticilerin eÄŸitimini yapacaÄŸÄ±z. TeÅŸkilatlarÄ±mÄ±z sahaya inecek.Gazetecilerin referandumda 'HayÄ±r' oyu vereceklerini açÄ±klayan MHP'li milletvekillerine iliÅŸkin sorusu üzerine Karakaya, "MHP'nin bazÄ± milletvekillerinin, tamamen parti disiplini dÄ±ÅŸÄ±nda hareket ederek baÅŸka partilerle bir araya gelmesi, hatta arayÄ±ÅŸ içine girmesi ve ayrÄ± bir baÅŸ çekip kampanya yürütmesinin, siyasetle, partiyle, kurumsal yapÄ±yla ve disiplinle baÄŸdaÅŸacak bir tarafÄ± yok. Bunun affedilecek bir tarafÄ± da yok. Gerekli disiplin iÅŸlemleri yapÄ±lacak diye düÅŸünüyorum." ifadelerini kullandÄ±.

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