MHP lideri BahÃ§eli Rusya'yÄ± TSK'yÄ± suÃ§lamakla eleÅŸtirdi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, partisinin Konyaâ€™da dÃ¼zenlenen referandum toplantÄ±sÄ±nda Rusya'yÄ± sert dille eleÅŸtirdi

Ä°ÅŸte Bahçeli’nin konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Biz oyalanamayÄ±z yerimizde sayamayÄ±z. Korkak gÄ±ybetçilere aldÄ±rÄ±ÅŸ edemeyiz. Milletimizin huzuru için ön almalÄ±yÄ±z.

"RUSYA'DAN GELEN MESAJLAR HEPÄ°MÄ°ZÄ° RAHATSIZ ETMÄ°ÅžTÄ°R"

Türkiye 24 AÄŸustos'tan bu yana FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±yla milli güvenliÄŸi için eÅŸsiz ve emsalsiz bir mücadele halindedir. Ne var ki El Bab’ta artan ÅŸahadetler yürekleri kavurmaktadÄ±r. KahramanlarÄ±mÄ±z eli ve zihni kanlÄ± iblis artÄ±klarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±ndadÄ±r. Rusya’ya ait bir savaÅŸ uçaÄŸÄ± tarafÄ±ndan atÄ±lan bir bomba askerlerimizin bulunduÄŸu binaya isabet etmiÅŸtir. Rusya bu olayÄ±n kazaen gerçekleÅŸtiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±r. Rusya’dan gelen kafa karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± mesajlar hepimizi rahatsÄ±z etmiÅŸ, ÅŸehitlerimizin de kemiklerini sÄ±zlatmÄ±ÅŸtÄ±r. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ± RuslarÄ±n tezini çürütmüÅŸtür. Rusya’nÄ±n olayÄ± saptÄ±rÄ±p sorumluluÄŸu TSK’ya yÄ±kma çabasÄ± iyi niyetten mahrum ahlaken de sorunludur.

Åžimdi Rusya askerlerimizi ÅŸehit ediyor sonra pardonla geçiÅŸtiriyor. Sonra üste çÄ±kÄ±p TSK’yÄ± suçluyor. Bu ayÄ±ptÄ±r. Rusya’nÄ±n maksadÄ± nedir ne yapmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Türkiye’nin saldÄ±rÄ±lar karÅŸÄ±sÄ±nda sesini çÄ±kartmamasÄ± alttan almasÄ± nasÄ±l beklenecektir?

PKK’yÄ± terör örgütü saymayan Rus yönetimi ülkemizin karÅŸÄ±sÄ±nda husumet odaÄŸÄ± olma konusunda adeta isteklidir. Åžehitlerimizin hesabÄ± mutlaka sorulmalÄ±dÄ±r.

UyarÄ±yorum bu coÄŸrafyada bulunmanÄ±n ÅŸartÄ± sorun çÄ±kmamasÄ± için uÄŸraÅŸmak deÄŸil sorunlarÄ±n üzerine gitmektir. Türk milletinin onuru yere düÅŸürülemez. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± artÄ±k hedefine ulaÅŸmalÄ±. Ölüm ve cinayet çetesi IÅžÄ°D El Bab’dan atÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu arada Suriye ordusunun geçici sÄ±nÄ±r çizgisine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± duyulmuÅŸtur. AnlaÅŸÄ±lan IÅžÄ°D kapana sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. DualarÄ±mÄ±z kahraman askerlerimizledir.

CIA BaÅŸkanÄ± Türkiye’ye gelmiÅŸtir. YapÄ±lan temaslardan çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kadarÄ±yla OrtadoÄŸu’daki son olaylar masadadÄ±r. Trump tarafÄ±ndan PKK PYD’ye zÄ±rhlÄ± araç, mühimmat daÄŸÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± ve hatta tank verilmesi elbette ki soÄŸuk kanlÄ±lÄ±kla deÄŸerlendirilmelidir. Bu kadar sorun içinde devlet güçlü olmadÄ±ÄŸÄ±, seri kararlar alamadÄ±ÄŸÄ±, yönetimde fiili hukuki karmaÅŸa sürdüÄŸü sürece Türkiye Cumhuriyeti'nin 1923 ruhuyla devamÄ± mümkün görünmemektedir.

Burnumuzun dibindeki kayalÄ±klar Yunanistan tarafÄ±ndan düÅŸmanca iÅŸgal edilmektedir. Bu ülke, hain FETÖ’cüleri iade etmeyerek kimlerle el ele kol kola olduÄŸunu göstermiÅŸtir. Sevr’in varisçileri Türkiye’ye meydan okumaktadÄ±r. Ä°ÅŸgal heveslisi vandallar ülkemize kan kusturmanÄ±n arayÄ±ÅŸÄ±ndadÄ±r.

"KAVGAYSA ETTÄ°K, BEDELSE ÖDEDÄ°K"

Bugüne kavgaysa ettik. Bedelse ödedik. Ama mutlaka töremizi diri tutarÄ±z. Türkiye’nin toparlanmasÄ± için Türk milliyetçiliÄŸinin devreye girmesi lazÄ±mdÄ±. 2007’de cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimine 367 takozunu koyan ahmaklar aslÄ±nda bu yolu açmÄ±ÅŸ oldu.

AçÄ±k ve tartÄ±ÅŸmasÄ±zdÄ±r ki bir hükümet etme sistemi için milletimize gidiyoruz. Rejim deÄŸiÅŸiyor yaygarasÄ± koparanlar önce kendi ahlaklarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmelidirler.

Devletini yÄ±kan zayÄ±flatan bir anayasa teklifi bize göre yok hükmündedir. AnayasanÄ±n ilk dört maddesi üzerinde tartÄ±ÅŸma yapÄ±lmasÄ±na hoÅŸgörü göstermemiz beklenemeyecektir.

AramÄ±zda bulunuyorken miskin miskin yatÄ±p partimiz için çalÄ±ÅŸmayanlarÄ±n ÅŸimdilerde hayÄ±r koalisyonuna katÄ±lÄ±p çÄ±lgÄ±n gibi gezmeleri kara mizahtÄ±r.

“Ne oldu da 1 haftada evet dedi” diyenlerin ithamlarÄ± ayaklar altÄ±nda kalmaya mahkumdur. Bizim nezdimizde ‘evet’ diyen, ‘hayÄ±r’ diyen bütün kardeÅŸlerimiz saygÄ±yÄ± hak etmektedir. Ancak biz parti olarak evet diyeceÄŸimizi söylüyor bunu savunuyoruz.