Meclis milyonlarca vatandaÅŸÄ± ilgilendiren kanun teklifi iÃ§in mesai yapacak

Meclis bu hafta, milyonlarca TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± ile yabancÄ±lara Ã¶nemli haberler getiren kanun teklifi iÃ§in mesai yapacak

TBMM Genel Kurulunda, bazÄ± uluslararasÄ± anlaÅŸmalarÄ±n onaylanmasÄ±na iliÅŸkin yasa tasarÄ±larÄ± görüÅŸülecek.Siyasi partiler grup toplantÄ±larÄ±nÄ±, 14 Åžubat SalÄ± günü gerçekleÅŸtirecek.

Vergisini düzenli ödeyene indirim geliyor

Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Åžubat günü toplanarak, vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getiren "torba kanun" teklifini ele alacak.AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Mustafa ElitaÅŸ'Ä±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan, Gelir Vergisi Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifine göre, iÅŸ yeri ve konutlarÄ±n, satÄ±ÅŸ bedelinin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilecek dövizle ödenmesi ÅŸartÄ±yla, Türkiye'de yerleÅŸmiÅŸ olmayan yabancÄ± uyruklu gerçek kiÅŸiler ile kurumlara ilk konut satÄ±ÅŸÄ± KDV'den istisna olacak.Vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getiriliyor. Ä°ndirim tutarÄ±, 1 milyon liradan fazla olamayacak.

Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± kurulacak

Esnaf Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± kurulacak. SandÄ±k, bütçe kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda olacak, gelirlerinden vergi kesintileri hariç kesinti yapÄ±lamayacak, gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilemeyecek.SandÄ±k, damga vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulacak.Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±nda ikamet eden ana, baba, eÅŸ ve çocuklarÄ± ile bunlarÄ±n bakmakla yükümlü olduklarÄ± ana, baba, eÅŸ ve çocuklarÄ±, talep etmeleri halinde genel saÄŸlÄ±k sigortalÄ±sÄ± sayÄ±lacak.Mahkeme kararÄ±yla veya yapÄ±lan kontrol ve denetimlerde çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± sigortalÄ± olarak bildirmeyen ya da bildirilen kiÅŸilerin fiilen çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilen iÅŸletmelere verilen 1 yÄ±l süreyle teÅŸviklerden yararlanamama cezasÄ± ilk tespitte 1 aya indiriliyor.

Teklifle, DSÄ° tarafÄ±ndan yürütülen baraj projelerinin kapsamÄ±nda bulunan kamulaÅŸtÄ±rma ve iskan/yeniden yerleÅŸim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n barajÄ± yapan DSÄ° tarafÄ±ndan tek elden yürütülmesi saÄŸlanarak, projelerin süresinde tamamlanmasÄ± amaçlanÄ±yor.TBMM Dilekçe ve Ä°nsan HaklarÄ±nÄ± Ä°nceleme Komisyonu üyelerinden oluÅŸan Karma Komisyon ise 15 Åžubat ÇarÅŸamba günü toplanacak. Kamu DenetçiliÄŸi Kurumunun 2016 yÄ±llÄ±k raporunu komisyona veren Kamu BaÅŸdenetçisi Åžeref Malkoç sunum yapacak.