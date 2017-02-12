CHP'li Selin BÃ¶ke 16 Nisan bir son deÄŸil baÅŸlangÄ±Ã§ olacak dedi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selin Sayek BÃ¶ke, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin referandum sÃ¼recinde Ä°zmir hayÄ±r diyor" adlÄ± kampanyanÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selin Sayek Böke, partisinin Ä°zmir Ä°l TeÅŸkilatÄ±nca Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin referandum sürecinde Ä°zmir hayÄ±r diyor" adlÄ± kampanyanÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda,16 Nisan'da yapÄ±lacak referandumun bir son deÄŸil baÅŸlangÄ±ç olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Referandumda, mevcut düzenin devam edip etmemesinin halka sorulacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Böke, ÅŸöyle konuÅŸtu:

"AydÄ±nlÄ±k, özgür, kalkÄ±nan, hukuka dayanan bir sosyal devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden ayaÄŸa kaldÄ±rmak istiyoruz. Bize dayatÄ±lan bu tercihin 'bugünkü düzenin devamÄ±nÄ± istiyor musunuz' sorusu olduÄŸunu asla unutmayÄ±n. Bir gece sinsice köÅŸede bekletilen KHK ile bilim üreten, barÄ±ÅŸ dediÄŸi için üniversiteden atÄ±lan bir düzende yaÅŸamak istiyor musunuz ? Siz onlarÄ± ihraç eden karanlÄ±k düzen devam etsin istiyor musunuz ?"