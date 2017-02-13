CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan talimat verdi PYD'yi korku saldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§ iÃ§in askerleri uyararak, mayÄ±n ve hendeklere karÅŸÄ± Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± iÃ§in talimat verdi.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'yla El Bab'da büyük ölçüde kontrolün saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Halep'in en büyük ilçesi Münbiç'e gözler çevrildi. ABD'nin kara ve hava desteÄŸi ile aÄŸustos ayÄ± baÅŸÄ±nda Halep'e baÄŸlÄ± Münbiç ilçesini ele geçiren Suriye PKK'sÄ± PYD, ÅŸehrin etrafÄ±na hendekler kazÄ±yor. Terör örgütü PYD, bir yandan DEAÅž tarafÄ±ndan kazÄ±lan hendekleri yeniden faaliyete geçirirken diÄŸer yandan eksik bölgelerde yeni hendekler açÄ±yor. PKK elebaÅŸlarÄ±, El Bab operasyonu sonrasÄ± Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Münbiç'e yürüyeceÄŸini vurgulayarak, bu nedenle bölgede mayÄ±n ve hendeklere önem verilmesi talimatÄ± verdi.