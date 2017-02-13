Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/02/2017 08:59

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan talimat verdi PYD'yi korku saldÄ±


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, MÃ¼nbiÃ§ iÃ§in askerleri uyararak, mayÄ±n ve hendeklere karÅŸÄ± Ã¶nlem alÄ±nmasÄ± iÃ§in talimat verdi.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'yla El Bab'da büyük ölçüde kontrolün saÄŸlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Halep'in en büyük ilçesi Münbiç'e gözler çevrildi. ABD'nin kara ve hava desteÄŸi ile aÄŸustos ayÄ± baÅŸÄ±nda Halep'e baÄŸlÄ± Münbiç ilçesini ele geçiren Suriye PKK'sÄ± PYD, ÅŸehrin etrafÄ±na hendekler kazÄ±yor. Terör örgütü PYD, bir yandan DEAÅž tarafÄ±ndan kazÄ±lan hendekleri yeniden faaliyete geçirirken diÄŸer yandan eksik bölgelerde yeni hendekler açÄ±yor. PKK elebaÅŸlarÄ±, El Bab operasyonu sonrasÄ± Türk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Münbiç'e yürüyeceÄŸini vurgulayarak, bu nedenle bölgede mayÄ±n ve hendeklere önem verilmesi talimatÄ± verdi.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan Alman istihbarat teÅŸkilatlarÄ±yla masaya oturacak

Almanya Federal Haberalma TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Dr. Bruno Kahl'Ä±n davetlisi olarak Almanya ziyaretinde bulunacak olan MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±, istihbarat teÅŸkilatlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.


MHP lideri BahÃ§eli hayÄ±rcÄ± milletvekilleri iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "HayÄ±r" oyu vereceklerini aÃ§Ä±klayan vekilleri Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, Ä°smail Ok ve Nuri Okutan iÃ§in talimat verdi.

Selin Sayek BÃ¶ke

CHP'li Selin BÃ¶ke 16 Nisan bir son deÄŸil baÅŸlangÄ±Ã§ olacak dedi

CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Selin Sayek BÃ¶ke, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin referandum sÃ¼recinde Ä°zmir hayÄ±r diyor" adlÄ± kampanyanÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ±nda Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu