Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/02/2017 09:19

MHP lideri BahÃ§eli hayÄ±rcÄ± milletvekilleri iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±


MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "HayÄ±r" oyu vereceklerini aÃ§Ä±klayan vekilleri Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, Ä°smail Ok ve Nuri Okutan iÃ§in talimat verdi.

MHP genel baÅŸkan adaylarÄ± Meral AkÅŸener, Ümit ÖzdaÄŸ ve Sinan OÄŸan'Ä±n ardÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Meclis görüÅŸmelerinde "HayÄ±r" oyu kullanan ve "Türk Milliyetçileri HayÄ±r Diyor" platformuna destek veren üç vekile ihraç yolu gözüktü. MHP lideri Devlet Bahçeli, Konya'da yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nda "HayÄ±r" için Demokrat Parti ve BBP'yle görüÅŸen üç milletvekiline sert tepki gösterdi. Bahçeli, "HayÄ±r denilmesinin de bir adabÄ± vardÄ±r. Parti disiplinine aykÄ±rÄ± davranan bu milletvekillerinin MHP'den ihracÄ±yla ilgili Merkez Disiplin Kurulu pazartesi günü hemen süreci baÅŸlatsÄ±n" dedi.

 

 

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