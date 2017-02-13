MHP lideri BahÃ§eli hayÄ±rcÄ± milletvekilleri iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, "HayÄ±r" oyu vereceklerini aÃ§Ä±klayan vekilleri Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, Ä°smail Ok ve Nuri Okutan iÃ§in talimat verdi.

MHP genel baÅŸkan adaylarÄ± Meral AkÅŸener, Ümit ÖzdaÄŸ ve Sinan OÄŸan'Ä±n ardÄ±ndan anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Meclis görüÅŸmelerinde "HayÄ±r" oyu kullanan ve "Türk Milliyetçileri HayÄ±r Diyor" platformuna destek veren üç vekile ihraç yolu gözüktü. MHP lideri Devlet Bahçeli, Konya'da yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±nda "HayÄ±r" için Demokrat Parti ve BBP'yle görüÅŸen üç milletvekiline sert tepki gösterdi. Bahçeli, "HayÄ±r denilmesinin de bir adabÄ± vardÄ±r. Parti disiplinine aykÄ±rÄ± davranan bu milletvekillerinin MHP'den ihracÄ±yla ilgili Merkez Disiplin Kurulu pazartesi günü hemen süreci baÅŸlatsÄ±n" dedi.