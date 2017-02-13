MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan Alman istihbarat teÅŸkilatlarÄ±yla masaya oturacak

Almanya Federal Haberalma TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanÄ± Dr. Bruno Kahl'Ä±n davetlisi olarak Almanya ziyaretinde bulunacak olan MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ±, istihbarat teÅŸkilatlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Türkiye'nin Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T) MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä±n, dÄ±ÅŸ istihbarattan sorumlu BND'nin yanÄ± sÄ±ra, iç istihbarat servisi AnayasayÄ± Koruma TeÅŸkilatÄ± (BfV) BaÅŸkanÄ± Hans-Georg Maassen ile de bir araya gelmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Diplomatik kaynaklar, iki ülkeyi yakÄ±ndan ilgilendiren güvenlik sorunlarÄ± ve tehditler nedeniyle, son dönemde istihbarat ve güvenlik birimleri arasÄ±nda temaslarÄ±n yoÄŸunluk kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtiyorlar. Geçen yÄ±l içinde BND'nin bir önceki baÅŸkanÄ± Gerhard Schindler'in Türkiye'yi ziyaret ettiÄŸi ancak bu temaslarÄ±n kamuoyundan gizli tutulduÄŸu öÄŸrenildi.

SURÄ°YE KAYNAKLI TEHDÄ°TLER

Türkiye ile Almanya arasÄ±nda, güvenlik ve istihbarat alanÄ±nda yürütülen temaslarda, Suriye kaynaklarÄ± tehditler, yabancÄ± savaÅŸçÄ±lar ve DEAÅž'la mücadele önemli gündem maddelerini oluÅŸturuyor.MÄ°T MüsteÅŸarÄ± Hakan Fidan, Almanya ziyareti öncesinde gecen hafta, ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) BaÅŸkanÄ± Michael Pompeo'yu Ankara'da konuk etmiÅŸ, uzun süreli bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirmiÅŸti.ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Amerikan istihbarat birimlerine, IÅžÄ°D'e darbe vurulmasÄ± için bir plan hazÄ±rlanmasÄ± talimatÄ± vermiÅŸ olmasÄ±, son dönemde Türkiye ile Rusya'nÄ±n Suriye konusunda birlikte üstlendiÄŸi inisiyatifler, Türkiye'nin FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu ile Rakka'ya planlanan operasyon, ziyarette ele alÄ±nmasÄ± beklenen konular arasÄ±nda bulunuyor.