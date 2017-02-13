CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°slam coÄŸrafyasÄ± aÄŸÄ±r bir imtihandan geÃ§iyor dedi

ArtÄ±k kuru sÃ¶zlerle geÃ§iÅŸtiremeyeceÄŸimiz bir sÃ¼reÃ§teyiz. Adeta bir ateÅŸ Ã§emberiyle kuÅŸatÄ±lan Ä°slam coÄŸrafyasÄ± aÄŸÄ±r bir imtihandan geÃ§iyor" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan yaptÄ±ÄŸÄ± bu konuÅŸma ile uluslararasÄ± basÄ±nda da "son dakika" olarak gÃ¶sterildi.

Körfez ülkeleri temaslarÄ± çerçevesinde Baheryn'de bulunan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, UluslararasÄ± BarÄ±ÅŸ Enstitüsü'nde konuÅŸtu."15 Temmuz gecesi o zor anlarda Bahreynli kardeÅŸlerimiz bizi yalnÄ±z bÄ±rakmamÄ±ÅŸtÄ±r" diyen ErdoÄŸan'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle: Darbe giriÅŸimi tamamen savuÅŸturulana kadar Bahreyn halkÄ±nÄ±n bizim için gözyaÅŸÄ± döktüÄŸünü biliyorum. Aziz kardeÅŸim Ebu Selman ülkemize Arap aleminden gelen ilk siyasetçi oldu. O gece gönlünü ülkemize kilitlemiÅŸ Türk milletinin selameti için dua etmiÅŸ tüm kardeÅŸlerime bu ülkeden selamlarÄ±mÄ± iletiyorum.

Ä°SLAM COÄžRAFYASI AÄžIR BÄ°R Ä°MTÄ°HANDAN GEÇÄ°YOR

Her açÄ±dan kritik bir döneme denk gelen bu ziyaretimin önemli mesajlar içerdiÄŸine inanÄ±yorum. AcÄ±larÄ±n ve umutlarÄ±n kol kola yürüdüÄŸü bir coÄŸrafyadayÄ±z. Öyleyse hep birlikte bölgemizdeki sorunlarÄ±n çözümü, istikrarÄ±n güçlenmesi için neler yapabilieceÄŸimiz noktasÄ±nda konuÅŸmalÄ±yÄ±z. ArtÄ±k kuru sözlerle geciÅŸtiremeyeceÄŸimiz bir süreçteyiz. Adeta bir ateÅŸ çemberiyle kuÅŸatÄ±lan Ä°slam coÄŸrafyasÄ± aÄŸÄ±r bir imtihandan geçiyor.

SURÄ°YE'DEKÄ° KRÄ°Z AVRUPA'YI DA ETKÄ°LÄ°YOR

Durum tespitine bugün Suriye ile baÅŸlamak istiyorum. 911 kilometrelik sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z var. ArdÄ±ndan Irak, 350 kilometre sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±z var. Suriye'deki kriz Avrupa'ya kadar çok geniÅŸ bir bölgede güvenlik tehdidine yol açÄ±yor. Suriye'de en önemli husus 2016'nÄ±n son günlerinde herekete geçirilen ateÅŸkesin güçlendirilmesidir. FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ± ile DEAÅž'Ä± ve PYD'nin bi bölümünü sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan uzaklaÅŸtÄ±rdÄ±k.

DEAÅž'IN Ä°SLAMLA ALAKASI OLAMAZ

Burada kararlÄ±yÄ±z çünkü DEAÅž'Ä±n Ä°slam'la uzaktan yakÄ±ndan alakasÄ± yoktur. Ve DEAÅž terör örgütüdür. Bizim dinimiz bir barÄ±ÅŸ dinidir. DEAÅž savunmasÄ±z insanlarÄ± acÄ±masÄ±z ÅŸekilde öldürmüÅŸtür.Bu insanlar Müslüman olamaz. Terörle Ä°slam'Ä± yan yana getirenler var. Buradan sesleniyorum. Kimse Ä°slam'la terörü yan yana getirmesin.