Ana Sayfa | SÄ°YASET 13/02/2017 16:44

MHP'li 4 isim iÃ§in ihraÃ§ talebi

MHP'li isimler

MHP'li vekiller Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, smail Oki Nuri Okutan ve Sinan OÄŸan Merkez Disiplin Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sevk edildi

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf HalaçoÄŸlu, BalÄ±kesir Milletvekili Ä°smail Ok, Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve Sinan OÄŸan, tedbirli ve parti üyeliÄŸinden kesin çÄ±karma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na sevk edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu BaÅŸkanÄ± Halil Öztürk, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, HalaçoÄŸlu, Ok, Okutan ve OÄŸan'Ä±n kamuoyu önünde yaptÄ±ÄŸÄ± bazÄ± açÄ±klamalarÄ±nÄ±n, toplantÄ±larÄ±nÄ±n ve benzeri faaliyetlerinin incelendiÄŸini bildirdi. 

Ä°nceleme sonrasÄ±nda, bu isimlerin parti tüzüÄŸünün 11. maddesinde belirtilen görev ve sorumluluklarla baÄŸdaÅŸmayan birçok eylem ve söylemi ile anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine dair kanun teklifi öncesinde ve referandum sürecinde partinin yetkili organlarÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve belirlediÄŸi karar ve politikalara aykÄ±rÄ± biçimde görüÅŸ ve beyanda bulunduÄŸunun tespit edildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Partimiz üyeliÄŸi ile baÄŸdaÅŸmayacak ÅŸekilde baÅŸka platformlarÄ±n kurulmasÄ±nÄ± desteklemek, bu kapsamda partimiz disiplin ve hiyerarÅŸisine aykÄ±rÄ± biçimde baÅŸkaca siyasi partilerin deÄŸiÅŸik kademedeki temsilcilerine ziyaretlerde bulunmak suretiyle partimiz tüzüÄŸünün disiplin hükümlerini ihlal ettikleri iddiasÄ±yla; Parti tüzüÄŸümüzün 78/4e-h maddelerini ihlal mahiyetindeki eylem ve açÄ±klamalar yanÄ±nda benzeri faaliyetler içerisinde olmak sebebiyle 81. maddesi kapsamÄ± ve gereÄŸince tedbirli ve parti üyeliÄŸinden kesin çÄ±karma talepli olarak Merkez Disiplin Kurulu BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za sevk edilmiÅŸlerdir."

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